Священик УПЦ МП "виселився" з церкви разом з куполом (фото)

Колаж РБК-Україна

Повідомляється, що Віктор Парандюк став відомим у місті передусім через відверто пророссійську позицію

У Вінниці священика УПЦ МП Віктора Парандюка позбавили храму, після чого розлючений поп вирішив покинути дім божий разом з куполом. Священик зізнався, що йому "довелося" демонтувати купол, який будувався більше 15 років тому громадою храму св. Олександра Невського. Про це повідомляє "Страна.иа"

"15 років тому громада нашого храму св. Олександра Невського встановлювала цей купол над храмом, а сьогодні через відмову переходити в "ПЦУ" нам довелося його демонтувати. Ось вам і перші результати "отримання томосу", - таким коментарем супроводжував Віктор фотографію, яку надіслав до видання.

Фото: (strana.ua)

Підполковник запасу і храму ієрей Віктор Парандюк став відомим у місті передусім через відверто проросійську позицію і агресію до ПЦУ. Ще до Об'єднавчого собору 15 грудня він намагався чинити тиск на правлячого архієрея, звинувачувати його і створюючи "опозицію". З тих пір переконання колишнього офіцера Повітряних сил не змінилися.

На думку військового капелана Віктора Чверкуна Парандюк займається антиукраїнською пропагандою за огорожею закладу Міністерства внутрішніх справ. Керівник училища Олександр Железняк став ініціатором розірвання договірних відносин з єпархією про проведення служб у відомчому приміщенні.

Фото: (strana.ua)

Слід нагадати, що ПЦУ попереджає про провокації проти Московського патріархату. Повідомляється, що від капеланів з різних регіонів України надходить інформація про нібито підготовку провокацій на релігійному ґрунті від імені "Правого сектора". Їх організатори закликають застосовувати силу до віруючих і кліриків УПЦ МП.

Раніше Московський патріархат виключив спільні служби з ПЦУ. Климент в черговий раз назвав Православну церкву України неканонічною релігійною організацією. Він також зазначив, що, на його думку, у новій церкві нібито немає влади "здійснювати повноту всіх таїнств".

До цього РБК-Україна писало, що УПЦ МП звинуватила Варфоломія в "порушення всіх канонічних церковних правил". За словами архієпископа Климента, "згідно з апостольським правилам, той, хто послужить розкольникам, є сам таким, що ухилився в розкол".