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Священник УПЦ МП "выселился" из церкви вместе с куполом (фото)

STYLERЖизнь    06.01.2019 - 23:34
Священник УПЦ МП "выселился" из церкви вместе с куполом (фото)
Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что Виктор Парандюк стал известным в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции

В Виннице священника УПЦ МП Виктора Парандюка лишили храма, после чего разъяренный поп решил покинуть дом божий вместе с куполом. Священник признался, что ему "пришлось" демонтировать купол, который строился более 15 лет назад общиной храма св. Александра Невского. Об этом сообщает "Страна.ua"

"15 лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в "ПЦУ" нам пришлось его демонтировать. Вот вам и первые результаты "обретения томоса", - таким комментарием сопроводил Виктор фотографию, которую прислал в издание.

Священник УПЦ МП &quot;выселился&quot; из церкви вместе с куполом (фото)

Фото: (strana.ua)

Подполковник запаса и иерей храма Виктор Парандюк стал известным в городе прежде всего из-за откровенно пророссийской позиции и агрессии к ПЦУ. Еще до Объединительного собора 15 декабря он пытался совершать давление на правящего архиерея, обвинять его и создавать "оппозицию". С тех пор убеждения бывшего офицера Воздушных сил не изменились.

По мнению военного капеллана Виктора Чверкуна Парандюк занимается антиукраинской пропагандой за оградой заведения Министерства внутренних дел. Руководитель училища Александр Железняк стал инициатором расторжения договорных отношений с епархией о проведении служб в ведомственном помещении.

Священник УПЦ МП &quot;выселился&quot; из церкви вместе с куполом (фото)

Фото: (strana.ua)

Следует напомнить, что ПЦУ предупреждает о провокациях против Московского патриархата. Сообщается, что от капелланов из разных регионов Украины поступает информация о якобы подготовки провокаций на религиозной почве от имени "Правого сектора". Их организаторы призывают применять силу к верующим и клирикам УПЦ МП.

Ранее Московский патриархат исключил совместные службы с ПЦУ. Климент в очередной раз назвал Православную церковь Украины неканонической религиозной организацией. Он также отметил, что, по его мнению, у новой церкви якобы нет власти "совершать полноту всех таинств".

До этого РБК-Украина писало, что УПЦ МП обвинила Варфоломея в "нарушении всех канонических церковных правил". По словам архиепископа Климента, "согласно апостольским и святоотеческим правилам, тот, кто сослужит раскольникам, является сам уклонившимся в раскол".

Томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину Варфоломей заявил, что получению томоса радуются в Украине и за ее пределами
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