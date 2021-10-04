Сину Потапа погрожують розправою: "на таблетках будеш жити, всі ребра на місце поставимо"
13-річний Андрій Потапенко - син зіркового артиста Потапа - отримує погрози від незнайомих людей.
Про це сам хлопець розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Хлопець, який вже 7 років веде свою сторінку в Instagram, де вже майже 40 тисяч підписників, скаржиться, що хейтерів серед фоловерів дуже і дуже багато.
"З погрозами писали. Що мене знайдуть, вб'ють. Говорили: "Виходь, ми знаємо, де ти живеш. О 23:00 на "Арсенальній" зустрічаємося. Будь там", "На таблетках будеш жити, всі ребра на місце поставимо", - розповідає семикласник.
Але, зізнається Андрій, він не зважає на подібного роду повідомлення.
"Мені все одно було. Не боявся. Хто захоче заходити в мою квартиру? Так це ж маячня. Просто кажуть мені: "Я тебе знайду, ти мене бісиш". Через те, що просто дратують, - не б'ють", - розповів він.
13-річний Андрій Потапенко вже зіштовхнувся з хейтерами (фото: instagram.com/potapchiq)
Зараз хлопець навчається вже у 7 класі однієї зі столичних шкіл, а паралельно займається боксом, плаванням та футболом. Тому навряд чи хтось з однолітків наважиться "стартувати" до нього віч-на-віч.
Андрій Потапенко з батьком (фото: instagram.com/realpotap)
Раніше Потапенко-молодший розповів про власні заробітки і переживання через зірковий статус батька.