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Сын Потапа угрожают расправой: "на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим"

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 20:43
Сын Потапа угрожают расправой: "на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим" Андрей Потапенко с отцом (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Артем Горовенко

13-летний Андрей Потапенко - сын звездного артиста Потапа - получает угрозы от незнакомых людей.

Об этом сам парень рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Парень, который уже 7 лет ведет свою страницу в Instagram, где уже почти 40 тысяч подписчиков, жалуется, что хейтеров среди фолловеров очень и очень много.

"С угрозами писали. Что меня найдут, убьют. Говорили: "Выходи, мы знаем, где ты живешь. В 23:00 на "Арсенальной" встречаемся. Будь там", "На таблетках будешь жить, все ребра на место поставим", - рассказывает семиклассник.

Но, признается Андрей, он не обращает внимания на подобного рода сообщения.

"Мне все равно было. Не боялся. Кто захочет заходить в мою квартиру? Так это же бред. Просто говорят мне: "Я тебя найду, ты меня бесишь". Из-за того, что просто раздражают, - не бьют", - рассказал он.

Сын Потапа угрожают расправой: &quot;на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим&quot;Сын Потапа угрожают расправой: &quot;на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим&quot;Сын Потапа угрожают расправой: &quot;на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим&quot;Сын Потапа угрожают расправой: &quot;на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим&quot;

13-летний Андрей Потапенко уже столкнулся с хейтерами (фото: instagram.com/potapchiq)

Сейчас парень учится уже в 7 классе одной из столичных школ, а параллельно занимается боксом, плаванием и футболом. Поэтому вряд ли кто-то из сверстников осмелится "стартовать" к нему с глазу на глаз.

Сын Потапа угрожают расправой: &quot;на таблетках будешь жить, все ребра на место поставим&quot;

Андрей Потапенко с отцом (фото: instagram.com/realpotap)

Раньше Потапенко-младший рассказал о собственных заработках и про переживания из-за звездного статуса отца.

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