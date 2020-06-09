У Таїланді виявили тіло української журналістки: нові подробиці трагедії

У Таїланді виявили тіло 32-річної українки з Дніпра Ольги Фролової. Жінка зникла близько двох тижнів тому і близькі вже втратили всяку надію, що її знайдуть живою.

Тіло Ольги Фролової виявив на острові Самуї працівник готелю, який вирушив у ліс по гриби. Він знайшов жінку в 30 метрах від основної дороги. Поліція вважає, що жінка перебувала на цьому місці не менше 15 днів до того моменту, бо як її виявили, тіло вже почало розкладатися. Поруч був виявлений рюкзак Ольги з готівкою, ліками, зарядним пристроєм і навушниками, пише ТСН.

Чоловік Ольги, Дмитро Фролов, розповів, що у шлюбі вони прожили 12 років, з них 5 років – в Таїланді. Разом з Ольгою вони виховували сина. За два місяці до трагедії Ольга раптово пішла від чоловіка, забрала сина і поїхала жити до іншого. Вона відвідувала чоловіка та іноді залишала з ним сина. Фролови збиралися подати на розлучення.

25 травня Ольга Фролова зникла. У поліції змогли частково відстежити її останній маршрут по камерам відеоспостереження. Видно, що в день зникнення вона рухається саме в тому напрямку, де її виявили. На ній присутній той самий одяг. Невідомо, як саме вона потрапила в ліс, оскільки в даній місцевості недостатньо камер спостереження.

Напередодні своєї загибелі Ольга залишила сина у чоловіка. Сказала, що повернеться за дитиною пізніше. Через 4 дні Дмитро Фролов звернувся в поліцію із заявою про зникнення, але, за його словами, поліція обмежилася тільки перевіркою її імені по базах.

Тіло Ольги Фролової доставлено в лікарню Бангкока для розтину. Поліція проводить розслідування, результати розтину будуть відомі лише через два тижні. Про загибель українки вже повідомили в українське посольство.

Поліція Таїланду підозрює, що Ольга Фролова була вбита, і її тіло спробували приховати. Імена підозрюваних поки не називають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Таїланді виявили тіло українки, яка таємничо зникла в кінці травня.

А також ми писали про те, що у Харкові жінка вистрибнула з вікна разом з дитиною на руках.