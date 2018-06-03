"Так не повинно бути": у Дніпропетровській області поглумилися над семикласницею

Заступник голови Національної поліції розповів подробиці злочину

У Дніпропетровській області знайшли тіло зниклої напередодні семикласниці. Дівчинку згвалтували і вбили. Подробиці цього злочину і ще кількох подібних розповів перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

В'ячеслав Аброськін повідомив про те, що в суботу, 2 червня, у поліцію звернулася молода жінка, мешканка Дніпропетровської області, яка повідомила про зникнення своєї неповнолітньої дочки, 2004 року народження, учениці 7-го класу. Дівчинка напередодні пішла на дискотеку в місцевий клуб і з тих пір ніхто її не бачив. Через кілька годин її знайшли у лісопосадці мертвою.

"Ввечері її оголений труп з ознаками насильницької смерті було виявлено в лісосмузі поруч селищем. За результатами огляду місця події, можна сказати, що дівчина ймовірно була згвалтована. Сьогодні вранці поліцією встановлений підозрюваний - це хлопець на рік старше убитої", - пише перший заступник Національної поліції.

Він повідомляє, що за травень 2018 року кількість малолітніх і неповнолітніх дітей, яких згвалтували, збільшилася в рази.

Так, В'ячеслав Аброськін розповів про страшну трагедію в Житомирській області, яка сталася 1 травня. Місцевий житель зґвалтував чотирирічну дівчинку, а потім намагався її задушити. Дівчинка вижила.

В Чернігівській області жінка заявила про те, що її 12-річну сестру зґвалтував її чоловік.

7 травня в Івано-Франківській області чоловік зґвалтував дівчинку-підлітка неприродним чином. При цьому погрожував їй фізичною розправою.

26 травня в Київській області молодий хлопець 2001 року народження, зґвалтував хлопчика, 2007 року народження. Обманом затягнув дитину в ліс, де змусив зняти штани.

28 травня у Дніпропетровській області мати звернулася до медиків, так як у її 9-річної дочки були гострі болі внизу живота. Після огляду лікарі повідомили, що дівчинку зґвалтували. Злочин скоїв вітчим, з яким мама залишала дитину, коли йшла на роботу.

В'ячеслав Аброськін зазначає, що це тільки ті злочини про які стало відомо поліції.

"Це тільки те, про що нам стало відомо, коли батьки заявили про вчинення злочинів проти дітей, а скільки залишається без уваги можна тільки здогадуватися. На жаль, у нашому суспільстві, є домінуюча позиція - краще замовкнути, ніж сказати. Так не повинно бути, діти повинні з дитинства звикати жити в суспільстві, де за вчинення злочинів відносно дітей жорстко карають, де сила закону є більше чинності свавілля, де всі батьки, громадяни України, захищають інтереси своїх дітей, а не покидьків-ґвалтівників", - пише заступник голови Національної поліції.

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, в Одеській області поліція затримала маніяка, причетного до кількох згвалтувань.

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Відео: video.rbc.ua