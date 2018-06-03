"Так не должно быть": в Днепропетровской области надругались над семиклассницей

Замглавы Национальной полиции рассказал подробности преступления

В Днепропетровской области обнаружили тело пропавшей накануне семиклассницы. Девочку изнасиловали и убили. Подробности этого преступления и еще нескольких подобных рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в социальной сети Facebook.

Вячеслав Аброськин сообщил о том, что в субботу, 2 июня, в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновение своей несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы 7-го класса. Девочка накануне пошла на дискотеку в местный клуб и с тех пор никто ее не видел. Через несколько часов ее обнаружили в лесопосадке мертвой.

"Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом поселком. По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована. Сегодня утром полицией установлен подозреваемый - это парень на год старше убитой", - пишет первый заместитель Национальной полиции.

Он сообщает, что за май 2018 года количество малолетних и несовершеннолетних детей, которых изнасиловали, увеличилась в разы.

Так, Вячеслав Аброськин рассказал о жуткой трагедии в Житомирской области, которая произошла 1 мая. Местный житель изнасиловал четырехлетнюю девочку, а потом пытался ее задушить. Девочка выжила.

В Черниговской области женщина заявила о том, что ее 12-летнюю сестру изнасиловал ее муж.

7 мая в Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал девочку-подростка неестественным образом. При этом угрожал ей физической расправой.

26 мая в Киевской области молодой парень, 2001 года рождения, изнасиловал мальчика, 2007 года рождения. Обманом затянул ребенка в лес, где заставил снять штаны.

28 мая в Днепропетровской области мать обратилась к медикам, так как у ее 9-летней дочери были острые боли внизу живота. После осмотра врачи сообщили, что девочку изнасиловали. Преступление совершил отчим, с которым мама оставляла ребенка, когда уходила на работу.

Вячеслав Аброськин отмечает, что это только те преступления о которых стало известно полиции.

"Это только то, о чем нам стало известно, когда родители заявили о совершении преступлений против детей, а сколько остается без внимания можно только догадываться. К сожалению, в нашем обществе, является доминирующая позиция - лучше замолчать, чем сказать. Так не должно быть, дети должны с детства привыкать жить в обществе, где за совершение преступлений в отношении детей жестко наказывают, где сила закона является больше силу произвола, где все родители, граждане Украины, защищают интересы своих детей, а не отбросов-насильников", - пишет замглавы Национальной полиции.

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, в Одесской области полиция задержала маньяка, причастного к нескольким изнасилованиям.

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Видео: video.rbc.ua