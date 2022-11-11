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"Так вже не буде, як до того": Алина Паш чувственно спела о единстве и вере в новые времена (видео)

Алина Паш (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная певица, участница прошлогоднего Нацотбора на Евровидение, Алина Паш показала красивое видео на свою новую песню "Вірити".

Идея песни родилась в воздухе: Алина написала первые строчки в самолете, а дописывала стихи на дереве в лесах ЮНЕСКО в Литве.

В чувственном видео, снимаемом на Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрике, Алина срывает со старых монументов белую вуаль забвения и остается в окружении символов прошлого Украины.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Главным монументом нашей истории является воля, которая, несмотря на все попытки врага уничтожить нас, объединяет украинцев и дарит веру в силу нашего народа.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

"Вера - это наша сила, в которой мы едины, особенно сейчас. Я верю, что мы, украинцы, - большая семья, которая сейчас не имеет худших или лучших, западных или восточных. И я бы искренне хотела, чтобы эта песня побудила нас до того, чтобы мы, несмотря на все сложности, уверенно смотрели в будущее, помнили и пересказывали потомкам свое прошлое, свое настоящее, которое добываем в борьбе, не прятали глаз, вытирали слезы и шли все вместе. Мы выбрали очень непростой путь, но он точно ведет нас сквозь тернии к свету, где мы будем восстанавливать не только себя, но и всех тех, кто не желает жить в захватническом прошлом. Верю", - комментирует Паш.

Слушайте также новые песни группы Фіолет, посвященные каждому украинцу.

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музикаАлина Паш