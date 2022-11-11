"Так вже не буде, як до того": Аліна Паш чуттєво заспівала про віру та єдність у нові часи (відео)

У чуттєвому відео, яке знімали на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній фабриці, Аліна зриває зі старих монументів білу вуаль забуття й залишається в оточенні символів минулого України.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Головним монументом нашої історії і є воля, яка, попри всі намагання ворога знищити нас, об’єднує українців та дарує віру в силу нашого народу.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

"Віра - це наша надсила, в якій ми єдині, особливо зараз. Я вірю, що ми, українці, - велика родина, котра зараз не має гірших чи кращих, західних чи східних. І я б щиро хотіла, аби ця пісня спонукала нас до того, щоб ми, попри всі складнощі, впевнено дивилися в майбутнє, пам‘ятали та переказували нащадкам своє минуле, своє сьогодення, яке виборюємо кров‘ю, не ховали очей, витирали сльози та йшли далі всі разом. Цей шлях боротьби, який ми обрали, дуже непростий, але він точно веде нас крізь терни до світла, де ми відбудовуватимемо не лише себе, а й всіх тих, хто не бажає жити в загарбницькому минулому. Вірю", - коментує Паш.