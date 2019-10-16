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Така євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мови

STYLERЖиття    16.10.2019 - 17:08
Така євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мови
Скандал в КНЕУ (Колаж РБК-Україна)

Викладач КНЕУ назвала студента націоналістом

Викладач кримінального права Олена Олійник з Київського національного економічного університету відмовилася проводити пари українською мовою. Подробиці скандалу розповіла на своїй сторінці в Facebook студент Вузу Богдан Маланчук.

Він повідомив, що викладач почала проводити пару російською мовою і він попросив її перейти на державну мову – українську, а у відповідь отримав – гнів і грубість.

"На моє прохання проводити її українською мовою, жартома відповідає: "Можна, але трохи пізніше". Клас сміється, вона продовжує говорити російською. Буквально через хвилину починає зі мною знову розмовляти: "А ви що, націоналіст? Або російську мову не розумієте?" – говорить. Тобто, щоб вимагати лекцію українською у ВНЗ, потрібно або бути націоналістом, або не розуміти російської, іншого не дано", - написав студент і додав, що звернув увагу викладача на те, що в законі "Про вищу освіту" все вказано.

Олена Олійник у відповідь на репліку учня почала випитувати його про домашне завдання і про те, як його зробив студент.

"Починає рахувати їх, вичитувати, і нарешті замовкає, так як прискіпатися нема до чого. Але тут все цікавіше, вона продовжує вести лекцію: "Така євроінтеграція вам потрібна? Хочете таке? У Румунії там 400 годин в рік потрібно безкоштовно працювати, нам треба міняти всі свої закони. Ви всі поїдете в Польщу, будете впахувати там за $1000 сантехніками, прибиральниками. В тій Європі скоро захочуть зробити курси хірургів. Ви б хотіли, щоб вас оперував чоловік, який був на курсах хірурга 3 місяці?" – продовжила викладач.

Богдан Маланчук повідомив, що частина студентів їй почали підтакувати, а його поставили під великий контроль за те, що він захотів лекцію українською мовою.Така євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мовиТака євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мовиТака євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мовиТака євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мовиСкріншот поста

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