Така євроінтеграція вам потрібна? Викладач кримінального права відмовилася від української мови

Скандал в КНЕУ (Колаж РБК-Україна)

Викладач КНЕУ назвала студента націоналістом

Викладач кримінального права Олена Олійник з Київського національного економічного університету відмовилася проводити пари українською мовою. Подробиці скандалу розповіла на своїй сторінці в Facebook студент Вузу Богдан Маланчук.

Він повідомив, що викладач почала проводити пару російською мовою і він попросив її перейти на державну мову – українську, а у відповідь отримав – гнів і грубість.

"На моє прохання проводити її українською мовою, жартома відповідає: "Можна, але трохи пізніше". Клас сміється, вона продовжує говорити російською. Буквально через хвилину починає зі мною знову розмовляти: "А ви що, націоналіст? Або російську мову не розумієте?" – говорить. Тобто, щоб вимагати лекцію українською у ВНЗ, потрібно або бути націоналістом, або не розуміти російської, іншого не дано", - написав студент і додав, що звернув увагу викладача на те, що в законі "Про вищу освіту" все вказано.

Олена Олійник у відповідь на репліку учня почала випитувати його про домашне завдання і про те, як його зробив студент.

"Починає рахувати їх, вичитувати, і нарешті замовкає, так як прискіпатися нема до чого. Але тут все цікавіше, вона продовжує вести лекцію: "Така євроінтеграція вам потрібна? Хочете таке? У Румунії там 400 годин в рік потрібно безкоштовно працювати, нам треба міняти всі свої закони. Ви всі поїдете в Польщу, будете впахувати там за $1000 сантехніками, прибиральниками. В тій Європі скоро захочуть зробити курси хірургів. Ви б хотіли, щоб вас оперував чоловік, який був на курсах хірурга 3 місяці?" – продовжила викладач.

Богдан Маланчук повідомив, що частина студентів їй почали підтакувати, а його поставили під великий контроль за те, що він захотів лекцію українською мовою. Скріншот поста