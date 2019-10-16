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Такая евроинтеграция вам нужна? Преподаватель уголовного права отказалась от украинского языка

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 17:08
Такая евроинтеграция вам нужна? Преподаватель уголовного права отказалась от украинского языка
Скандал в КНЭУ (Коллаж РБК-Украина)

Преподаватель КНЭУ назвала студента националистом

Преподаватель уголовного права Елена Олейник из Киевского национального экономического университета отказалась проводить пару на украинском языке. Подробности скандала рассказала на своей странице в Facebook студент ВУЗа Богдан Маланчук.

Он сообщил, что преподаватель начала проводить пару на русском языке и он попросил ее перейти на государственный язык – украинский, а в ответ получил – гнев и грубость.

"На мою просьбу проводить ее на украинском языке, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс смеется, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной снова разговаривать: "А вы что, националист? Или русский язык не понимаете?" – говорит. То есть, чтобы требовать лекцию на украинском в ВУЗе, нужно или быть националистом, или не понимать русского, другого не дано", - написал студент и добавил, что обратил внимание преподавателя на то, что в законе "О высшем образовании" все указано.

Елена Олейник в ответ на реплику ученика начала выспрашивать его о домашнем задании и о том, как студент его сделал.

"Начинает считать их, вычитывать, и наконец замолкает, так как придраться не к чему. Но тут все интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год нужно бесплатно работать, нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за $1000 сантехниками, уборщиками. В той Европе скоро захотят сделать курсы хирургов. Вы бы хотели, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца?" – продолжила преподаватель.

Богдан Маланчук сообщил, что часть студентов ей начали поддакивать, а его поставили под большой контроль за то, что он захотел лекцию на украинском языке.

Такая евроинтеграция вам нужна? Преподаватель уголовного права отказалась от украинского языкаТакая евроинтеграция вам нужна? Преподаватель уголовного права отказалась от украинского языкаСкриншот поста

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