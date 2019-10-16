Такая евроинтеграция вам нужна? Преподаватель уголовного права отказалась от украинского языка

Скандал в КНЭУ (Коллаж РБК-Украина)

Преподаватель КНЭУ назвала студента националистом

Преподаватель уголовного права Елена Олейник из Киевского национального экономического университета отказалась проводить пару на украинском языке. Подробности скандала рассказала на своей странице в Facebook студент ВУЗа Богдан Маланчук.

Он сообщил, что преподаватель начала проводить пару на русском языке и он попросил ее перейти на государственный язык – украинский, а в ответ получил – гнев и грубость.

"На мою просьбу проводить ее на украинском языке, в шутку отвечает: "Можно, но чуть позже". Класс смеется, она продолжает говорить на русском. Буквально через минуту начинает со мной снова разговаривать: "А вы что, националист? Или русский язык не понимаете?" – говорит. То есть, чтобы требовать лекцию на украинском в ВУЗе, нужно или быть националистом, или не понимать русского, другого не дано", - написал студент и добавил, что обратил внимание преподавателя на то, что в законе "О высшем образовании" все указано.

Елена Олейник в ответ на реплику ученика начала выспрашивать его о домашнем задании и о том, как студент его сделал.

"Начинает считать их, вычитывать, и наконец замолкает, так как придраться не к чему. Но тут все интереснее, она продолжает вести лекцию: "Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год нужно бесплатно работать, нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за $1000 сантехниками, уборщиками. В той Европе скоро захотят сделать курсы хирургов. Вы бы хотели, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца?" – продолжила преподаватель.

Богдан Маланчук сообщил, что часть студентов ей начали поддакивать, а его поставили под большой контроль за то, что он захотел лекцию на украинском языке.

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