Що таке одноразове декларування, яке хоче впровадити Зеленський

Володимир Зеленський ініціював впровадження в Україні одноразового декларування. Президент закликав Кабмін розробити відповідний законопроект і внести його в парламент. На все це глава держави дав три місяці.

У прес-службі Офісу президента 21 травня додали, що до роботи над документом слід також залучити експертів, представників бізнесу та Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Що таке одноразове декларування і що зміниться для українців в разі його введення - читайте в матеріалі Styler.

Навіщо це потрібно

Важливо зауважити, що ідею про виведення коштів громадян з тіні в команді Зеленського озвучували і раніше. Одноразове декларування доходів також ще називали "амністією капіталу".

Спроби ввести в Україні одноразове (нульове) декларування робилися не перше. Так, на сайті парламенту ще наприкінці серпня 2019-го був зареєстрований законопроект № 1183 авторства групи депутатів від "Слуги народу" "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб".

Цей проект передбачав у період з 1 січня по 31 травня 2020 року провести добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб станом на 31 грудня 2019-го.

По ідеї, таке декларування покликане розкрити всі активи, що належать фізичним особам на праві приватної власності. Подавати документ потрібно в державну податкову службу.

За якою схемою може проводитися одноразове декларування

При подачі такої декларації можна не вказувати джерела походження та вартість задекларованих активів.

В одноразовій декларації потрібно буде вказати:

активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей,

цінних паперів,

рухоме і нерухоме майно,

об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб,

інші майнові та нематеріальні активи - як в Україні, так і за кордоном.

В офіційному виданні Державної фіскальної служби України "Вісник. Офіційно про податки" зазначається, що фізична особа матиме право самостійно визначити в одноразовій декларації розмір доходу або його частини, з яких раніше не сплачено ПДФО та який був джерелом придбання активів, про який відсутня інформація щодо джерел його походження, та сплатити з нього ПДФО за ставкою 9 %.

Після завершення кампанії добровільного одноразового декларування податкова має все перевірити.

Яка відповідальність за неподання нульової декларації

Як зазначав економіст Олексій Кущ у своєму блозі на "112 Україна", "за добровільне декларування - жодної відповідальності за "нажите непосильною працею" фізична особа нести не буде. Але! Просто так держава від неї не відстане. Доведеться заплатити 9% з тієї ж суми незадекларованих доходів".

"Враховуючи, що у нас велика частина населення "сидить" на мінімалці, різниця між активами і легальними доходами вийде не слабка. Для трудових мігрантів та осіб, які працюють на аутсорсингу, і зовсім почнеться веселуха. Всі їх "хатинки" і "паркани в три метри" можуть обкласти 9%", - зауважив він.

Економіст звертав увагу, що ті, хто не задекларує своє майно і не заплатить - потрапляє в систему обов'язкового моніторингу з боку держави.

"Тобто механізм приблизно наступний. Наприклад, у людини є квартира вартістю два мільйони гривень, машина на п'ятсот тисяч, депозит в банку на двісті, ОВДП на триста і частка в бізнесі на мільйон. Все це підсумовується і порівнюється з реально задекларованими доходами, що такий громадянин отримав за період особистого "збагачення". Різниця в сумах - це і є незадекларована частину доходу", - пояснив експерт.

Також важливо зауважити, що крім зазначеного законопроекту про одноразове декларування за кілька років було ще близько 4-5 подібних, але досі жоден з них не був ухвалений нардепами і не отримав схвалення громадськості.

Раніше повідомлялося, що 21 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Закон має на меті впровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі.