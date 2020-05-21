Что такое единоразовое декларирование, которое хочет внедрить Зеленский

Владимир Зеленский инициировал внедрение в Украине единоразового декларирования. Президент призвал Кабмин разработать соответствующий законопроект и внести его в парламент. На все это глава государства дал три месяца.

В пресс-службе Офиса президента 21 мая добавили, что к работе над документом стоит привлечь также экспертов, представителей бизнеса и Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что такое единоразовое декларирование и что поменяется для украинцев в случае его введения - читайте в материале Styler.

Зачем это нужно

Важно отметить, что идею о выводе средств граждан из тени в команде Зеленского озвучивали и ранее. Одноразовое декларирование доходов также еще называли "амнистией капитала".

Попытки ввести в Украине одноразовое (нулевое) декларирование предпринимались прежде. Так, на сайте парламента еже в конце августа 2019-го был зарегистрирован законопроект № 1183 авторства группы депутатов от "Слуги народа" "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц".

Этот проект предусматривал в период с 1 января до 31 мая 2020 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц по состоянию на 31 декабря 2019-го.

По идее, такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. Подавать документ нужно в государственную налоговую службу.

По какой схеме может проводиться единоразовое декларирование

При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

В одноразовой декларации нужно будет отобразить:

активы физического лица в виде валютных ценностей,

ценных бумаг,

движимое и недвижимое имущество,

объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,

другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.

В официальном издании Государственной фискальной службы Украины "Вестник. Официально про налоги" отмечается, что физлицо также имеет право самостоятельно определить в одноразовой декларации размер дохода или его части, из которых ранее не уплачен НДФЛ и который был источником приобретения активов, о котором отсутствует информация об источниках его происхождения, и уплатить с него НДФЛ по ставке 9%.

После завершения кампании добровольного единовременного декларирования налоговая должна все проверить.

Какая ответственность за неподачу нулевой декларации

Как отмечал экономист Алексей Кущ в своем блоге на "112 Украина", "за добровольное декларирование - никакой ответственности за "нажитое непосильным трудом" физическое лицо нести не будет. Но! Просто так государство от него не отстанет. Придется заплатить 9% с той же суммы незадекларированных доходов".

"Учитывая, что у нас большая часть населения "сидит" на минималке, разница между активами и легальными доходами получится не слабая. Для трудовых мигрантов и лиц, работающих на аутсорсинге, и вовсе начнется веселуха. Все их "домики" и "заборы в три метра" могут обложить 9%", - отметил он.

Экономист обращал внимание, что те, кто не задекларирует свое имущество и не заплатит - попадает в систему обязательного мониторинга со стороны государства.

"То есть механизм примерно следующий. Например, у человека есть квартира стоимостью 2 миллиона гривен, машина на 500 тысяч гривен, депозит в банке на 200 тысяч, ОВГЗ на 300 тысяч, доля в бизнесе на 1 миллион. Все это суммируется и сравнивается с реально декларируемыми доходами, такой гражданин получил за период личного "обогащения". Разница в суммах - это и есть незадекларированная часть дохода", - объяснил эксперт.

Также важно отметить, что кроме указанного законопроекта о единоразовом декларировании за несколько лет было еще около 4-5 подобных, но до сих пор ни один из них не был принят нардепами и не получил одобрения общественности.

Ранее сообщалось, что 21 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве". Закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.