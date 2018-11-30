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"Такої держави немає": в Словаччині поширився абсурдний фейк про Україну

STYLERЖиття    30.11.2018 - 12:23
"Такої держави немає": в Словаччині поширився абсурдний фейк про Україну
Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі почали поширювати картинку з незрозумілою картою України

Поліція Словаччини попереджає, що в соціальних мережах поширюється фейкова новина про те, що кордонів України нібито більше не існує. Про це інформує Mukachevo.net.

Зокрема йдеться про те, що кілька днів тому в мережі користувачі почали поширювати картинку з незрозумілою картою України. В словацькій поліції зазначають, що цієї абсурдною картинкою зазначається наступне: "Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун ще у 1991 році просив про реєстрацію кордонів в Україні. Її не було. Значить такої держави не існує."

У фейковій новині йдеться і про те, що цю інформацію нібито заборонили поширювати в українських ЗМІ та соціальних мережах. Словацька поліція відреагувала миттєво.

"Україна існує! Жодна держава не зобов'язана реєструвати свої кордони в ООН. Держава стає суверенною на тих підставах, коли вона це визнає і це беруть до уваги інші держави світу, які входять в структуру Організації Об'єднаних Націй. Україна є суверенною державою, повноправним членом Організації Об'єднаних Націй", - відзначили в поліції Словаччини.

Також було сказано, що Словацька Республіка визнає кордони України і територіальну цілісність, включаючи Кримський півострів. Однак, в той же час, вони засуджують дії Російської Федерації в Україні, які суперечать міжнародному праву.

Ми писали, що Словаччина засудила спроби виправдання Голодомору в Україні. Президент Словаччини Андрій Киська заявив, що всі країни світу мають відкидати будь-які спроби виправдати жорстоку політику, що спричинила Голодомор.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною занедбані "евробляхи" розбирають на запчастини. Тут кинуті напризволяще автомобілі різних типів - від малолітражок до мікроавтобусів. На більшості з них угорські чи польські номерні знаки, є й німецькі.

Раніше товарообіг між Україною і Словаччиною виріс на 36%. Високий показник економічного співробітництва між країнами став можливий після укладення угоди про Зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

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