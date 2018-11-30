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"Такого государства нет": в Словакии распространился абсурдный фейк про Украину

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 12:23
"Такого государства нет": в Словакии распространился абсурдный фейк про Украину
Фото: Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети начали распространять картинку с непонятной картой Украины

Полиция Словакии предупреждает, что в социальных сетях распространяется фейковая новость о том, что границ Украины якобы больше не существует. Об этом информирует Mukachevo.net.

В частности речь идет о том, что несколько дней назад в сети пользователи начали распространять картинку с непонятной картой Украины. В словацкой полиции отмечают, что этой абсурдной картинкой отмечается следующее: "Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун еще в 1991 году просил о регистрации границ в Украине. Ее не было. Значит такого государства не существует."

В фейковой новости говорится и о том, что эту информацию якобы запретили распространять в украинских СМИ и социальных сетях. Словацкая полиция отреагировала мгновенно.

"Украина существует! Ни одно государство не обязано регистрировать свои границы в ООН. Государство становится суверенным на тех основаниях, когда она это признает и это принимают к сведению другие государства мира, входящих в структуру Организации Объединенных Наций. Украина является суверенной страной, полноправным членом Организации Объединенных Наций", - отметили в полиции Словакии.

Также было сказано, что Словацкая Республика признает границы Украины и территориальную целостность, включая Крымский полуостров. Однако, в то же время, они осуждают действия Российской Федерации в Украине, которые противоречат международному праву.

Мы писали, что Словакия осудила попытки оправдания Голодомора в Украине. Президент Словакии Андрей Киска заявил, что все страны мира должны отвергать любые попытки оправдать жестокую политику, которая повлекла за собой Голодомор.

Напомним, что на границе с Венгрией заброшенные "евробляхи" разбирают на запчасти. Здесь брошены на произвол судьбы автомобили различных типов - от малолитражек до микроавтобусов. На большинстве из них венгерские или польские номерные знаки, есть и немецкие.

Ранее товарооборот между Украиной и Словакией вырос на 36%. Высокий показатель экономического сотрудничества между странами стал возможен после заключения соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

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