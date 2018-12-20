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Танки, БТРи та тягачі: у Львівській області пройшли військові навчання (відео)

STYLERЖиття    20.12.2018 - 13:40
Танки, БТРи та тягачі: у Львівській області пройшли військові навчання (відео)
Колаж РБК-Україна

Мета військових зборів – дати резервістам нові навички

На полігонах Львівщини проводяться навчання резерву разом з кадровими військовими. Бійці відточують не тільки бойові навички, але і проводять імпровізовані бої, повідомляє 24 Канал.

На "полі бою" знаходяться БТРи, танки і броньовані тягачі. Один батальйон йде в наступ, а інший повинен стримати натиск супротивника. При цьому умови навчань максимально наближені до тих, які зараз відбуваються на Донбасі.

Резервіст Олексій розповів, що служив у другому батальйоні, а до цього був старшим навідником міномета. При цьому зараз він старший навідник АГС. Він зазначив, що на зборах дізнався дещо нове.

Ворогів на навчаннях шукають за допомогою дронов, оскільки аэророзведка - невід'ємна частина в кожному підрозділі.

В Генштабі повідомили, що після військового положення в навчальні центри ВСУ було спрямовано понад 3 тисяч військовозобов'язаних. Навчання у них почалися 3 грудня і триватимуть до різдвяних свят.

Тому для резервістів це останні дні. До закінчення військового положення їх відпустять додому. При цьому в Генштабі зазначили, що вони роз'їдуться, якщо не буде посилюватися агресія з боку Росії.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 19 грудня, на Донбасі бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів і кулеметів.

Раніше повідомлялося про те, що бойовики на Донбасі розміщують озброєння поруч з житловими будинками мирних жителів.

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