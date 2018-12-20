Танки, БТРы и тягачи: во Львовской области прошли военные учения (видео)

Коллаж РБК-Украина

Цель военных сборов – дать резервистам новые навыки

На полигонах Львовщины проводятся учения резерва вместе с кадровыми военными. Бойцы оттачивают не только боевые навыки, но и проводят импровизированные бои, сообщает 24 Канал.

На "поле боя" находятся БТРы, танки и бронированные тягачи. Один батальон идет в наступление, а другой должен сдержать натиск противника. При этом условия учений максимально приближены к тем, которые сейчас происходят на Донбассе.

Резервист Алексей рассказал, что служил во втором батальоне, а до этого был старшим наводчиком миномета. При этом сейчас он старший наводчик АГС. Он отметил, что на сборах узнал кое-что новое.

Врагов на учениях ищут с помощью дронов, поскольку аэророзведка - неотъемлемая часть в каждом подразделении.

В Генштабе сообщили, что после военного положення в учебные центры ВСУ было направлено более 3 тысяч военнообязанных. Учения у них начались 3 декабря и продолжаться до рождественских праздников.

Поэтому для резервистов это последние дни. До окончания военного положення их всех отпустят домой. При этом в Генштабе отметили, что они разъедутся, если не будет усиливаться агрессия со стороны России.

Напомним, что в течение прошлых суток, 19 декабря, на Донбассе боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и пулеметов.

Ранее сообщалось о том, что боевики на Донбассе размещают вооружения рядом с жилыми домами мирных жителей.