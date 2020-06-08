Таропрогноз на тиждень: що карти віщують в коханні, кар'єрі і фінансах

Прогноз по картах Таро на період з 8 по 14 червня віщує труднощі та успіхи у сфері стосунків, кар'єри та фінансів. Карти передбачають гарний початок відносин, успіхи в кар'єрі, проте в плані фінансів говорять про неприємні перспективи. Такий прогноз склала езотерик Анастасія Лісіцина.

У своєму прогнозі езотерик інтерпретувала три карти на різні сфери життя людини в період з 8 по 14 червня. Про те, що віщують карти Таро у сфері любові, фінансів і кар'єри та на що слід звернути увагу – читайте нижче.

Прогноз таро на любов і відносини

Про те, що відбувається в любовних відносинах на цьому тижні, розповідає карта Таро під назвою "Колісниця". Ця карта зі старшого аркана свідчить про початок доброго шляху. Порада карти полягає в тому, щоб подолати всі протиріччя з партнером. Також важливо протягом цього тижня сформулювати нові цілі й плани на любовний союз, щоб він зміцнів. Про це Анастасія Лісіцина написала в прогнозі для ТСН.

Карта передвіщає радість у випадку, якщо пара буде разом рухатися до спільної мети. Тому, важливо не боятися зробити наступний крок. Оскільки протягом наступного тижня все буде йти як годиться, ви зробите прорив у відносинах і досягнете мети.

Чудовими способами відпочинку для пари будуть спільне катання на велосипедах або машині, можна просто відправитися в пішу прогулянку, щоб обговорити життєві ситуації. Також на цьому тижні позитивно позначиться на відносинах спільна творча діяльність.

Що прогнозують карти на роботу і кар'єру

Що стосується роботи та кар'єри прогноз на наступний тиждень складено по карті Таро під назвою "Імператриця". Згідно з трактуванням езотерика, в русі по кар'єрних сходах варто скористатися власною інтуїцією. Також вона радить задуматися над тим, як людина сприймає дійсність – ситуація підвладна вам.

Зараз варто почекати та не робити занадто активних дій. Запасіться терпінням і прислухайтеся до голосу інтуїції всередині вас. Вона підкаже вам, як потрібно діяти й знову стати активним. За допомогою внутрішнього голосу ви побачите справжню суть за зовнішньою оболонкою. Запам'ятовуйте ті важливі підказки, які прийдуть з дна вашої підсвідомості. Ваше серце зберігає чимало таємниць - тільки коли ви заглянете глибоко всередину себе, ви знайдете правду.

Прогноз таро на фінанси

Ситуацію з грошовими коштами та фінансами протягом 8-14 червня нинішнього року описує карта Таро, яка називається "Трійка жезлів" і яка розповідає про те, що іноді ви не можете висловити свої ідеї, щоб реалізувати їх у реальних умовах. У вас є грандіозні плани, проте вам слід знайти баланс між фантазією і цим світом, щоб втілити вашу креативність в життя. Ідеї слід висловлювати практичними засобами.

Проте варто сміливо рухатися вперед. Для того, щоб отримати винагороду за свою роботу, слід зрозуміти її сенс. Також варто задуматися про те, що потрібно залишити, а від чого відмовитися, щоб рухатися далі. Ви погодилися на авантюру, так що дійте.

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