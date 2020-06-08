Таропрогноз на неделю: что карты предвещают в любви, карьере и финансах

Прогноз по картам Таро на период с 8 по 14 июня предвещает трудности и успехи в сфере отношений, карьеры и финансов. Карты предсказывают хорошее начало отношений, успехи в карьере, однако в плане финансов говорят о неприятных перспективах. Такой прогноз составила эзотерик Анастасия Лисицина.

В своем прогнозе эзотерик интерпретировала три карты на разные сферы жизни человека в период с 8 по 14 июня. О том, что предвещают карты Таро в сфере любви, финансов и карьеры и на что следует обратить внимание – читайте ниже.

Прогноз таро на любовь и отношения

О том, что будет происходит в любовных отношениях на этой неделе, рассказывает карта Таро под названием "Колесница". Эта карта из старших аркан свидетельствует о начале хорошего пути. Совет карты состоит в том, чтобы преодолеть все противоречия с партнером. Также важно в течение этой недели сформулировать новые цели и планы на любовный союз, чтобы он окреп. Об этом Анастасия Лисицина написала в прогнозе для ТСН.

Карта предвещает радость в случае, если пара будет вместе двигаться к общей цели. Поэтому, важно не бояться сделать следующий шаг. Поскольку в течение следующей недели все будет идти как положено, вы совершите прорыв в отношениях и достигнете цели.

Замечательными способами отдыха для пары будут совместное катание на велосипедах или машине, можно просто отправиться в пешую прогулку, чтобы обсудить жизненные ситуации. Также на этой неделе позитивно скажется на отношениях совместная творческая деятельность.

Что прогнозируют карты на работу и карьеру

Касаемо работы и карьеры прогноз на следующую неделю составлен по карте Таро под названием "Императрица". Согласно трактовке эзотерика, в движении по карьерной лестнице стоит воспользоваться собственной интуицией. Также она советует задуматься над тем, как человек воспринимает действительность – ситуация подвластна вам.

Сейчас стоит подождать и не делать слишком активных действий. Запаситесь терпением и прислушайтесь к голосу интуиции внутри вас. Она подскажет вам, как нужно действовать и снова стать активным. С помощью внутреннего голоса вы увидите настоящую суть за внешней оболочкой. Запоминайте те важные подсказки, которые придут со дна вашего подсознания. Ваше сердце хранит немало секретов - только когда вы заглянете глубоко внутрь себя, вы найдете правду.

Прогноз таро на финансы

Ситуацию с денежными средствами и финансами в течение 8-14 июня нынешнего года описывает карта Таро, которая называется "Тройка жезлов" и которая рассказывает о том, что иногда вы не можете выразить свои идеи, чтобы реализовать их в реальных условиях. У вас есть грандиозные планы, однако вам следует найти баланс между фантазией и настоящим миром, чтобы воплотить вашу креативность в жизни. Идеи следует выражать практическими средствами.

Однако стоит смело двигаться вперед. Для того, чтобы получить вознаграждение за свою работу, следует понять ее смысл. Также стоит задуматься о том, что нужно оставить, а от чего отказаться, чтобы двигаться дальше. Вы согласились на авантюру, так что действуйте.

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