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Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати "рептилоїдом": фото до і після

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Середа 24 листопада 2021 12:35
Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати "рептилоїдом": фото до і після Колаж РБК-Україна: Ентоні Лоффредо з Франції
Автор: Світлана Мащенко

Ентоні Лоффредо, простий охоронець з Франції, у 24 роки кинув роботу, перебрався до Австралії і став здійснювати свою мрію - стати справжнім мутантом-рептилоїдом. Зараз високому м'язистому хлопцеві 33 роки і виглядає він дійсно страхітливо. Остання боді-модифікація Ентоні - два відрізаних пальця на лівій руці.

Навіщо чоловік це робить, як виглядає зараз і яким був до всього цього - дивіться і читайте в нашому матеріалі Styler нижче.

За інформацією видання Mirror, Ентоні каже, що тільки на третину досяг бажаної трансформації себе в "чорного інопланетянина". Саме під таким ім'ям - The Black alien project - він веде свій блог в Instagram, маючи там понад 700 тисяч дописувачів.

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Колаж РБК-Україна: Ентоні Лоффредо до і після трансформацій

Нещодавно Лоффредо злітав до Мексики, де місцеві лікарі відрізали йому мізинець і безіменний палець, щоб рука стала більш схожа на кіготь інопланетянина.

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і післяТату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Фото: чоловікові видалили Пальці в Мексиці (instagram.com/the_black_alien_project)

А щоб видалити ніс, Ентоні відправився в Іспанію. Адже в його країні такі операції вважаються незаконними.

Крім цього у чоловіка відрізана верхня губа, частина нижньої, видалені вуха, язик розрізаний надвоє і "забитий" зеленою фарбою.

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і післяТату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Фото: Ентоні Лоффредо (instagram.com/the_black_alien_project)

Також голова Ентоні покрита спеціально зробленими шрамами - на вилицях "блискавки", на лобі - трикутник. В голову йому вживили кілька імплантатів, щоб змінити форму.

Схоже, що найбезпечніше, що він зробив зі своїм тілом - це забив його чорними тату.

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Фото: Ентоні до видалення носа і губ (instagram.com/the_black_alien_project)

Навіщо він це робить

В одному з інтерв'ю хлопець зізнався, що з дитинства захоплювався історіями про мутантів, а пізніше почав вивчати існуючі методи зміни власного вигляду.

Ентоні каже, що трансформації роблять його щасливими. Крім того у нього, судячи з публікацій в мережі, хороші відносини з мамою.

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Фото: Ентоні Лаффредо з мамою (instagram.com/the_black_alien_project)

"Мені подобається грати роль страшного персонажа. Я часто приміряю її на себе, особливо вночі на темних вулицях, це весело", - зізнається хлопець.

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Тату-залежний охоронець відрізав собі пальці, ніс і губи, щоб стати &quot;рептилоїдом&quot;: фото до і після

Фото до і після (instagram.com/the_black_alien_project)

Раніше ми писали, що епатажна українська блогер з гігантськими вилицями ще більше "виросла". З'явилися фото до і після.

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