ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать "рептилоидом": фото до и после

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 12:35
Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать "рептилоидом": фото до и после Коллаж РБК-Украина: Энтони Лоффредо из Франции
Автор: Светлана Мащенко

Энтони Лоффредо, простой охранник из Франции, в 24 года бросил работу, перебрался в Австралию и стал осуществлять свою мечту - стать настоящим мутантом-рептилоидом. Сейчас высокому мускулистому парню 33 года и выглядит он действительно устрашающе. Последняя боди-модификация Энтони - два отрезанных пальца на левой руке.

Зачем мужчина это делает, как выглядит сейчас и каким был до всего этого - смотрите и читайте в нашем материале Styler ниже.

По информации издания Mirror, Энтони говорит, что только на треть достиг желаемой трансформации себя в "черного инопланетянина". Именно под таким именем - The Black alien project - он ведет свой блог в Instagram, имея там более 700 тысяч подписчиков.

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Коллаж РБК-Украина: Энтони Лоффредо до и после трансформаций

Недавно Лоффредо слетал в Мексику, где местные врачи отрезали ему мизинец и безымянный палец, чтобы рука стала более похожа на коготь инопланетянина.

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и послеТату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Фото: Мужчине удалили пальцы в Мексике (instagram.com/the_black_alien_project)

А чтобы удалить нос, Энтони отправился в Испанию. Ведь в его стране такие операции считаются незаконными.

Помимо этого у мужчины отрезана верхняя губа, часть нижней, удалены уши, язык разрезан надвое и "забит" зеленой краской.

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и послеТату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Фото: Энтони Лоффредо (instagram.com/the_black_alien_project)

Также голова Энтони покрыта специально сделанными шрамами - на скулах "молнии", на лбу - треугольник. В голову ему вживили несколько имплантатов, чтобы изменить форму.

Похоже, что самое безобидное, что он сделал со своим телом - это забил его черными тату.

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Фото: Энтони до удаления носа и губ (instagram.com/the_black_alien_project)

Зачем он это делает

В одном из интервью парень признался, что с детства увлекался историями про мутантов, а позже начал изучать существующие методы изменения собственного облика.

Энтони говорит, что трансформации делают его счастливыми. Кроме того у него, судя по публикациям в сети, хорошие отношения с мамой.

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Фото: Энтони Лаффредо с мамой (instagram.com/the_black_alien_project)

"Мне нравится играть роль страшного персонажа. Я часто примеряю ее на себя, особенно ночью на темных улицах, это весело", - признается парень.

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Тату-зависимый охранник отрезал себе пальцы, нос и губы, чтобы стать &quot;рептилоидом&quot;: фото до и после

Фото до и после (instagram.com/the_black_alien_project)

Ранее мы писали, что эпатажная украинская блогер с гигантскими скулами еще больше "выросла". Появились фото до и после.

Читайте РБК-Украина в Google News
операция пластическая хирургия
LITE
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду