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Таємниця археологів: в Єрусалимі знайдено секретну підземну кімнату

STYLERЖиття    21.05.2020 - 14:46
Таємниця археологів: в Єрусалимі знайдено секретну підземну кімнату
В Єрусалимі виявили знахідку (колаж РБК-Україна)

В Єрусалимі вчені розкопали три таємні підземні кімнати

В Єрусалимі, в Старому місті археологи виявили дивовижну знахідку. Дослідники розкопали три давні таємні кімнати. Таємницю їх призначення фахівцям ще належить розгадати.

Як пише видання National Geographic, новий археологічний пам'ятник був вирубаний вручну з твердої породи за допомогою різних інструментів, у тому числі залізних молотків. Розкопки почали в 2019 році,

Фахівці вивчали залишки давньої будівлі, яка знаходиться приблизно в 35 метрах від підстави стіни. Вчені почали вивчати розкопки з білої підлоги, на якому була плитка.

Під цим підлогою виявили три підземні кімнати, вони перебували на різних поверхах і з'єднувалися сходами.

Розмір двох кімнат — 2,5×4 метри і 2,5×2,5 метра. Третє приміщення ще не розкопане.

За словами вчених що ця підземна система могла бути частиною набагато більшої суспільної структури, яка з того часу була зруйнована.

В кімнатах були знайдені ніші, в яких знаходилися цілком і фрагментарно збереглися глиняні масляні лампи і чаші, виготовлені із вапняку.

З'ясувалося, що ніші утворені 2000 років, і археологи схиляються до думки, що кімнати були вирубані тоді ж.

Вчені поки не розуміють, для чого були ці кімнати, цю таємницю їм належить ще розгадати.

В Єрусалимі виявлені стародавні кімнати (YouTube)

Як ми раніше писали, вчені знайшли найближчу до Землі чорну діру.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України археология
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