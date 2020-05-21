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Тайна археологов: в Иерусалиме найдена секретная подземная комната

STYLERЖизнь    21.05.2020 - 14:46
Тайна археологов: в Иерусалиме найдена секретная подземная комната
В Иерусалиме обнаружили находку (коллаж РБК-Украина)

В Иерусалиме ученые раскопали три тайные подземные комнаты

В Иерусалиме, в Старом городе археологи обнаружили удивительную находку. Исследователи раскопали три древние тайные комнаты. Тайну их предназначения специалистам еще предстоит разгадать.

Как пишет издание National Geographic, новый археологический памятник был вырублен вручную из твердой породы с помощью различных инструментов, в том числе железных молотков. Раскопки начали в 2019 году,

Специалисты изучали остатки давнего строения, которое находится примерно в 35 метрах от основания стены. Ученые начали изучать раскопки с белого пола, на котором была плитка.

Под этим полом обнаружили три подземные комнаты, они находились на разных этажах и соединялись лестницей.

Размер двух комнат — 2,5×4 метра и 2,5×2,5 метра. Третье помещение еще не раскопано.

По словам ученых что эта подземная система могла быть частью гораздо большей общественной структуры, которая с тех пор была разрушена.

В комнатах были найдены ниши, в которых находились целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка.

Выяснилось, что ниши образованы 2000 лет, и археологи склоняются к мысли, что комнаты были вырублены тогда же.

Ученые пока не понимают, для чего были эти комнаты, эту тайну им предстоит еще разгадать.

В Иерусалиме обнаружены древние комнаты (YouTube)

Как мы ранее писали, ученые наткнулись на ближайшую к Земле черную дыру.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины археология
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