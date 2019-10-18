Театр танцю "Форсайт" знову здивував глядачів новими постановками (фото)

У столиці театр танцю "Форсайт" презентували глядачам своє нове шоу (фото: прес-служба Master Management)

Театр танцю "Foresight" знову на висоті!

У столиці з аншлагом пройшов концерт одного з найбільш гастролюючих танцювальних колективів України - "Форсайт". В цей вечір під одним дахом зібралися шанувальники колективу, колеги, друзі та журналісти.

Режисером вечора стали хореограф-постановник і художній керівник театру танцю Олександр Лещенко та його дружина, творчий партнер і засновник колективу – Ліна Верес.

В столиці театр танцю "Форсайт" презентували глядачам своє нове шоу (фото: прес-служба Master Management)

Підтримати "Форсайт" прийшли: прима українського шоу-бізнесу Ірина Білик, співак Віталій Козловський, продюсери Сергій Перман і Яна Прядко, телеведучі Соломія Вітвіцька та Маша Орлова, співачка Софія Єгорова, продюсери Павло Шилько та Михайло Ясинський, ілюзіоніст Сергій Савка, телеведучий В'ячеслав Соломка, а також багато інших.

В столиці театр танцю "Форсайт" презентували глядачам своє нове шоу (фото: прес-служба Master Management)

Солісти колективу "Foresight", як господарі вечора, зустрічали гостей в залі, підігріваючи інтерес глядачів до майбутнього виступу. Танцюристи були одягнені в стилізовані костюми, в яких вони засвітилися на афіші шоу.

"Форсайт" був би не "Форсайт", якщо б не здивував публіку з першої хвилини шоу! Вечір відкрив дует комедійних артистів з номером "Прима і Фагот", які звеселили глядачів комедійними балетними сценками.

На концерті Олександр Лещенко презентував широкій публіці інноваційний номер Holographic Dance 360 — ексклюзивний голографічний танець 360 градусів.

В столиці театр танцю "Форсайт" презентували глядачам своє нове шоу (фото: прес-служба Master Management)

Ніжне виконання співачкою Іриною Пойзен та гітаристом Сергієм Томашевским пісні "Shallow" в центрі залу, у білого рояля, змусило побігти мурашки у всіх глядачів, так романтично і сильно це було! Окрім гарної музики та неймовірної вокалу, картину доповнили голографічні ефекти - дуже красиво і незвично!

Яскраві номери шоу, які слідували один за одним безперервної ниткою, ще більше посилили враження публіки. Зал не припиняв аплодувати ні на хвилину. Глядачі затамували подих під час номеру дуету артистів циркового мистецтва "Paradise", які прикрасили творчий вечір "Foresight". Артисти сплелися в єдине ціле у своєму танці і здивували вправно і майстерно виконаними трюками.

В столиці театр танцю "Форсайт" презентували глядачам своє нове шоу (фото: прес-служба Master Management)

Після чого вся увага зі сцени переключилася на центр залу, де стояв рояль. На ньому з'явився легендарний степіст Володимир Шпудейко, а за роялем був віртуозний музикант Андрій Соловйов. Шпудейко так відбивав степ на кришці рояля, що здавалося він зараз загориться!

Повітряні шпагати, безліч сальто, яскраві костюми та емоційні солісти – все це є "Foresight", який ми знаємо і любимо! Публіка ще довго не хотіла відпускати "Форсайт" зі сцени — всім хотілося подякувати хлопцям і сфотографуватися на пам'ять. Глядачі обсипали танцюристів букетами квітів і гучними оваціями.