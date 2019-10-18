Театр танца "Форсайт" вновь удивил зрителей новыми постановками (фото)

В столице театр танца "Форсайт" презентовали зрителям свое новое шоу (фото: пресс-служба Master Management)

Театр танца "Foresight" снова на высоте!

В столице с аншлагом прошел концерт одного из самых гастролирующих танцевальных коллективов Украины - "Форсайт". В этот вечер под одной крышей собрались поклонники коллектива, коллеги, друзья и журналисты.

Режиссером вечера стали хореограф-постановщик и художественный руководитель театра танца Александр Лещенко и его жена, творческий партнер и основатель коллектива – Лина Верес.

В столице театр танца "Форсайт" презентовали зрителям свое новое шоу (фото: пресс-служба Master Management)

Поддержать "Форсайт" пришли: прима украинского шоу-бизнеса Ирина Билык, певец Виталий Козловский, продюсеры Сергей Перман и Яна Прядко, телеведущие Соломия Витвицкая и Маша Орлова, певица София Егорова, продюсеры Павел Шилько и Михаил Ясинский, иллюзионист Сергей Савка, телеведущий Вячеслав Соломка, а также многие другие.

В столице театр танца "Форсайт" презентовали зрителям свое новое шоу (фото: пресс-служба Master Management)

Солисты коллектива "Foresight", как хозяева вечера, встречали гостей в зале, подогревая интерес зрителей к предстоящему выступлению. Танцоры были одеты в стилизованные костюмы, в которых они засветились на афише шоу.

"Форсайт" был бы не "Форсайт", если бы не удивил публику с первой минуты шоу! Вечер открыл дуэт комедийных артистов с номером "Прима и Фагот", которые повеселили зрителей комедийными балетными сценками.

На концерте Александр Лещенко презентовал широкой публике инновационный номер Holographic Dance 360 — эксклюзивный голографический танец 360 градусов.

В столице театр танца "Форсайт" презентовали зрителям свое новое шоу (фото: пресс-служба Master Management)

Нежное исполнение певицей Ириной Пойзен и гитаристом Сергеем Томашевским песни "Shallow" в центре зала, у белого рояля, заставило побежать мурашки у всех зрителей, так романтично и сильно это было! Помимо красивой музыки и невероятного вокала, картину дополнили голографические эффекты - очень красиво и необычно!

Яркие номера шоу, которые следовали один за одним непрерывной нитью, еще больше усилили впечатления публики. Зал не прекращал аплодировать ни на минуту. Зрители затаили дыхание во время номера дуэта артистов циркового искусства "Paradise", которые украсили творческий вечер "Foresight". Артисты сплелись в единое целое в своем танце и удивили искусно и мастерски исполненными трюками.

В столице театр танца "Форсайт" презентовали зрителям свое новое шоу (фото: пресс-служба Master Management)

После чего все внимание со сцены переключилось на центр зрительного зала, где стоял рояль. На нем появился легендарный степист Владимир Шпудейко, а за роялем был виртуозный музыкант Андрей Соловьев. Шпудейко так отбивал степ на крышке рояля, что казалось он сейчас загорится!

Воздушные шпагаты, множество сальто, яркие костюмы и эмоциональные солисты – все это есть "Foresight", какой мы знаем и очень любим! Публика еще долго не хотела отпускать "Форсайт" со сцены — всем хотелось поблагодарить ребят и сфотографироваться на память. Зрители осыпали танцоров букетами цветов и громкими овациями.