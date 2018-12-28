Тіла двох підлітків були виявлені в саду їх батька

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Батьки не змогли повідомити, коли діти пропали

Тіла двох підлітків, 14 і 16 років, були виявлені на території саду, який належить їх батькові. Про це повідомляє видання USA Today.

Інцидент стався в четвер, 27 грудня в штаті Джорджія, США. Поліція відреагувала на заяву 49-річного Елвіна Крокера з міста Гайтон про зникнення його двох неповнолітніх дітей, 14-річної Мері Крокер і 16-річного Елвіна Крокера-молодшого.

З'ясувалося, що хлопчика ніхто не бачив протягом останніх двох років, він не відвідував навчальний заклад і не спілкувався з друзями. А дівчинку останній раз в школі бачили у вересні.

Батьки не змогли пояснити, чому вони так пізно звернулися за допомогою, тому поліцейські запідозрили саме їх. Було прийнято рішення обстежити будинок і присадибну ділянку. Тіла підлітків були виявлені закопаними в саду.

Також в будинку виявили ще одну дитину, яку негайно вилучили з сім'ї і передали медикам для обстеження та передачі соціальним службам.

Елвіна Крокера, який підробляв Санта-Клаусом в місцевому супермаркеті, звинуватили у жорстокому поводженні з неповнолітніми, а також у приховуванні факту смерті дітей.

Пред'явили звинувачення і дружині Крокера, яка не була рідною матір'ю підліткам, 33-річній Кендіс Крокер, а також її матері Кім Райт та її співмешканцю Рою Ентоні Пратеру.

Після того, як експерти встановлять точну дату та причину загибелі дітей, всій родині можуть пред'явити нові звинувачення - у вбивстві.

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