ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тіла двох підлітків були виявлені в саду їх батька

STYLERЖиття    28.12.2018 - 08:46
Тіла двох підлітків були виявлені в саду їх батька
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Батьки не змогли повідомити, коли діти пропали

Тіла двох підлітків, 14 і 16 років, були виявлені на території саду, який належить їх батькові. Про це повідомляє видання USA Today.

Інцидент стався в четвер, 27 грудня в штаті Джорджія, США. Поліція відреагувала на заяву 49-річного Елвіна Крокера з міста Гайтон про зникнення його двох неповнолітніх дітей, 14-річної Мері Крокер і 16-річного Елвіна Крокера-молодшого.

З'ясувалося, що хлопчика ніхто не бачив протягом останніх двох років, він не відвідував навчальний заклад і не спілкувався з друзями. А дівчинку останній раз в школі бачили у вересні.

Батьки не змогли пояснити, чому вони так пізно звернулися за допомогою, тому поліцейські запідозрили саме їх. Було прийнято рішення обстежити будинок і присадибну ділянку. Тіла підлітків були виявлені закопаними в саду.

Також в будинку виявили ще одну дитину, яку негайно вилучили з сім'ї і передали медикам для обстеження та передачі соціальним службам.

Елвіна Крокера, який підробляв Санта-Клаусом в місцевому супермаркеті, звинуватили у жорстокому поводженні з неповнолітніми, а також у приховуванні факту смерті дітей.

Пред'явили звинувачення і дружині Крокера, яка не була рідною матір'ю підліткам, 33-річній Кендіс Крокер, а також її матері Кім Райт та її співмешканцю Рою Ентоні Пратеру.

Після того, як експерти встановлять точну дату та причину загибелі дітей, всій родині можуть пред'явити нові звинувачення - у вбивстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стала відома доля жінки, яка втопила своїх дітей в озері.

А також писали про те, що батько-рецидивіст зарізав сина через настоянку глоду.

Напад на патрульну у Львові: з'явилося відео Мати залишила трьох малолітніх дітей вдома без їжі
Новини України полицияподросткиВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся