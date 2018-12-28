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Тела двух подростков были обнаружены в саду их отца

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 08:46
Тела двух подростков были обнаружены в саду их отца
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Родители не смогли сообщить, когда дети пропали

Тела двух подростков, 14 и 16 лет, были обнаружены на территории сада, который принадлежит их отцу. Об этом сообщает издание USA Today.

Инцидент произошел в четверг, 27 декабря в штате Джорджия, США. Полиция отреагировала на заявление 49-летнего Элвина Крокера из города Гайтон о пропаже его двух несовершеннолетних детей, 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.

Выяснилось, что мальчика никто не видел на протяжении последних двух лет, он не посещал учебное заведение и не общался с друзьями. А девочку последний раз в школе видели в сентябре.

Родители не смогли объяснить, почему они так поздно обратились за помощью, поэтому полицейские заподозрили именно их. Было принято решение обследовать дом и приусадебный участок. Тела подростков были обнаружены зарытыми в саду.

Также в доме обнаружили еще одного ребенка, которого немедленно изъяли из семьи и передали медикам для обследования и передачи социальным службам.

Элвина Крокера, который подрабатывал Санта-Клаусом в местном супермаркете, обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними, а также в укрывательстве факта смерти детей.

Обвинения предъявили и супруге Крокера, которая не являлась родной матерью подросткам, 33-летней Кэндис Крокер, а также ее матери Ким Райт и ее сожителю Рою Энтони Пратеру.

После того, как эксперты установят точную дату и причину гибели детей, всей семье могут предъявить новые обвинения – в убийстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стала известна судьба женщины, которая утопила своих детей в озере.

А также писали о том, что отец-рецидивист зарезал сына из-за настойки боярышника.

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