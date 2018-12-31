Під Тернополем на новорічному ранку померла дівчинка

Колаж РБК-Україна

У школярки виявили стеноз мітрального клапана

28 грудня в школі №1 села Бариш (Тернопільської області) прямо під час свята, присвяченого Новому року, втратила свідомість 11-річна школярка. Лікарям не вдалося врятувати дівчинку, вони констатували смерть дитини. Про це 30 грудня поінформувала прес-служба поліції Тернопільської області.

Є відомості, що дівчинку намагалися привести до тями, проте це не дало жодних результатів і неповнолітня померла. Причиною смерті виявилася серцево-судинна недостатність, стеноз нетрального клапану.

Уточнюється, що в навчальному закладі проводилися заходи до новорічно-різдвяних свят, учні 5-8 класів проводили новорічний ранок до 14:00, в якому Даша з 6 класу брала активну участь. З 15:00 розпочалося новорічне свято для учнів 9-11 класів, на якому дівчинка була в якості глядача. Коли запросили бажаючих на сцену, Даша виявила бажання, і, вийшовши туди, відразу втратила свідомість.

До речі, як показали дослідження, ніякими хронічними хворобами учениця не хворіла, а також не мала жодних протипоказань для занять на уроках фізкультури. Зараз тіло дитини знаходиться в Тернополі, проводиться судово-медична експертиза.

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