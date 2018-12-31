Под Тернополем на новогоднем утреннике умерла девочка

Коллаж РБК-Украина

У школьницы обнаружили стеноз митрального клапана

28 декабря в школе №1 села Барыш (Тернопольской области) прямо во время праздника, посвященного Новому году, потеряла сознание 11-летняя школьница. Врачам не удалось спасти девочку, они констатировали смерть ребенка. Об этом 30 декабря проинформировала пресс-служба полиции Тернопольской области.

Есть сведения, что девочку пытались привести в чувства, однако это не дало никаких результатов и несовершеннолетняя умерла. Причиной смерти оказалась сердечно-сосудистая недостаточность, стеноз нетрального клапана.

Уточняется, что в учебном учреждении проводились мероприятия к новогодне-рождественским праздникам, ученики 5-8 классов проводили новогодний утренник до 14:00, в котором Даша из 6 класса принимала активное участие. С 15:00 начался новогодний праздник для учащихся 9-11 классов, на котором девочка была в качестве зрителя. Когда пригласили желающих на сцену, Даша изъявила желание, и, выйдя туда, сразу потеряла сознание.

К слову, как показали исследования, никакими хроническими болезнями ученица не болела, а также не имела никаких противопоказаний для занятий на уроках физкультуры. Сейчас тело ребенка находится в Тернополе, проводится судебно-медицинская экспертиза.

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