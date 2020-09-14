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Діти

Під Тернополем дитину ледь не розірвали собаки: малюк в лікарні

Автор: Анна Шиканова

Два ротвейлера вирвалися з двору і накинулися на дитину, яка просто йшла по вулиці

У Тернопільської області на дитину напали собаки та ледь не розірвали її на шматки. На крики збіглися сусіди та власник собак. Дитину вдалося врятувати, але її госпіталізували з численними ранами.

Інцидент стався у Чорткові Тернопільської області. Хлопчик йшов вулицею, а на нього раптово вискочили два пси. Деталі розповіли в поліції Тернопільської області.

"Дитина йшла вулицею, раптово на нього напали собаки. На крик збіглися люди та господар собак, який забрав тварин. Як з'ясувалося згодом, чоловік погано закрив хвіртку у дворі й тому ротвейлерам вдалося вибігти на вулицю", - сказано в повідомленні.

У дитини медики діагностували рвані рани на нозі та плечі. Хлопчик госпіталізований і власник собак зобов'язався оплатити лікування.

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Дані про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів. Ступінь тяжкості пошкоджень у дитини визначить судово-медична експертиза.

Подібний інцидент на минулих вихідних стався також у Луцьку. Агресивний ротвейлер напав на чоловіка з дитиною і собаку довелося відганяти палицями.

Як розповів начальник військового наряду старший сержант Тарас Боярчук, гвардійці побачили на вулиці чоловіка з дитиною 3-4 років, а позаду них – ротвейлера. Пес був без намордника та без господаря. Собака раптово напала на чоловіка, а той почав рятувати свою дитину.

"Чоловік негайно взяв дитину на руки та посадив на дах машини, яка стояла поруч. Розлючений пес намагався забратися на капот, щоб дістати дитину. Ми кинулися на допомогу. Пса довелося відганяти кийками. Він миттю дременув у бік будинків. Хлопчик злякався, плакав. Хоча, слава Богу, тілесних ушкоджень не отримав", - розповів Боярчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром пес шматував дитину на очах господаря собаки.

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