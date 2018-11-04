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"Терпіла пекельні муки": активіст про останні дні життя Катерини Гандзюк

STYLERЖиття    04.11.2018 - 20:49
Катерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)
Катерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Сергій Стерненко розповів про активістку, яку невідомі облили кислотою влітку 2018 року

Активістка Катерина Гандзюк, яка померла 4 листопада, в останні дні терпіла страшний біль, але не збиралася здаватися. Про це розповів громадський діяч Сергій Стерненко на своїй Facebook-сторінці.

"Катя увесь цей час терпіла пекельні муки. Вона говорила, що навіть на перев'язку її возять під загальним наркозом. Вона відчувала невимовні страждання, але все одно боролася і не збиралася здаватися", - написав колишній голова одеського відділення "Правого сектора".

Стерненко підкреслив, що Гандзюк зробила дуже багато для того, щоб правоохоронці розслідували нападу на інших активістів.

"Напередодні нападу на неї ми розмовляли, і Катя сказала, що абсолютно впевнена у причетності поліції до спроб позбавити життя активістів. А вже на ранок наступного дня на неї вилили літр концентрованої сірчаної кислоти", - зазначив Сергій.

&quot;Терпіла пекельні муки&quot;: активіст про останні дні життя Катерини Гандзюк

Скріншот поста (facebook.com/sternenko)

Тим часом відомі особистості жалкують про раптову смерть Катерини і пишуть пости в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк.

Відео: РБК-Україна

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