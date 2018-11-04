"Терпела адские муки": активист о последних днях жизни Екатерины Гандзюк

Екатерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Сергей Стерненко рассказал об активистке, которую неизвестные облили кислотой летом 2018 года

Активистка Екатерина Гандзюк, которая умерла 4 ноября, в последние дни терпела страшную боль, но не собиралась сдаваться. Об этом рассказал общественный деятель Сергей Стерненко на своей Facebook-странице.

"Катя все это время терпела адские муки. Она говорила, что даже на перевязку ее возят под общим наркозом. Она чувствовала невыразимые страдания, но все равно боролась и не собиралась сдаваться", - написал бывший глава одесского отделения "Правого сектора".

Стерненко подчеркнул, что Гандзюк сделала очень много для того, чтобы правоохранители расследовали нападения на других активистов.

"Накануне нападения на нее мы разговаривали, и Катя сказала, что абсолютно уверена в причастности полиции к попыткам лишить жизни активистов. А уже на утро следующего дня на нее вылили литр концентрированной серной кислоты", - отметил Сергей.

Скриншот поста (facebook.com/sternenko)

Тем временем известные личности сожалеют о скоропостижной кончине Екатерины и пишут посты в социальных сетях.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко призвал правоохранителей наказать убийц Гандзюк.

Видео: РБК-Украина