Тіні Кароль - 37, а ці фото доводять, що час над нею не владний

У цей важливий день артистка зробила відверте зізнання, а також показала унікальні архівні кадри у своєму Instagram .

Тіна розповіла, що вже багато років не святкує свої дні народження - з того моменту, як у її чоловіка Євгена Огіра виявили онкологічне захворювання і вони почали боротьбу за його життя. Цього правила вона дотримується досі, але все ж вдячна всім за привітання.

"Суть така: з 25 років, як тільки ми почали боротися з чоловіком за життя, я не святкувала жодного Дня народження! Завжди вибирала сидіти в студії, співати, зніматися в "Голосі" або тікати від зайвих очей і поздоровлень на Північний полюс, до північного сяйва. Це всього лише день, але так багато в ньому надій. Дякую за привітання", - відверто поділилася Кароль.

На знімках вона показала різні моменти свого життя, на них також засвітилися син співачки Веніамін і її піар-менеджер Павло Орлов.

Тіна Кароль поділилася архівними кадрами у свій день народження (фото: instagram.com/tina_karol)

Styler зібрав для вас добірку фото Тіни Кароль, яка доводить, що час над нею не владний - адже поп-діва завжди виглядає молодою і прекрасною. У дитинстві вона була чарівною дитиною, зараз же перетворилася на розкішну спокусливу жінку.

Тіна Кароль в дитинстві

Тіна Кароль в дитинстві (скріншот з відео YouTube / TinaKarol FanTina)

Тіна в ранні роки своєї кар'єри

Тіна Кароль 15 років тому (фото: vk.com/tinakarol)

Тіна зараз

Як виглядає Тіна Кароль зараз (фото :instagram.com/tina_karol)