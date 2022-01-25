Тине Кароль - 37, а эти фото доказывают, что время над ней не властно

В этот важный день артистка сделала откровенное признание, а также показала уникальные архивные кадры в своем Instagram .

Тина рассказала, что уже много лет не празднует свои дни рождения - с того момента, как у ее мужа Евгения Огира обнаружили онкологическое заболевание и они начали борьбу за его жизнь. Этому правилу она следует до сих пор, но все же благодарна всем за поздравления.

"Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного Дня Рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления", - откровенно поделилась Кароль.

На снимках она показала разные моменты своей жизни, на них также засветились сын певицы Вениамин и ее пиар-менеджер Павел Орлов.

Тина Кароль поделилась архивными кадрами в свой день рождения (фото: instagram.com/tina_karol)

Styler собрал для вас подборку фото Тины Кароль, которая доказывает, что время над ней не властно - ведь поп-дива всегда выглядит молодой и прекрасной. В детстве она была очаровательным ребенком, сейчас же превратилась в роскошную соблазнительную женщину.

Тина Кароль в детстве

Тина Кароль в детстве (скриншот с видео (YouTube/TinaKarol FanTina)

Тина в ранние годы своей карьеры

Тина Кароль 15 лет назад (фото: vk.com/tinakarol)

Тина сейчас

Как выглядит Тина Кароль сейчас (фото: instagram.com/tina_karol)