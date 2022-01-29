Тірамісу в кухлі: рецепт смачного десерту з бананом без цукру

Рецепт тірамісу з бананом в кухлі:

ІНГРЕДІЄНТИ

М'який сир - 200 г.

Яйце - 1 шт.

Банан - 1 шт.

Розпушувач - ½ ч. л.

Рисове борошно - 2 ст. л.

Какао - 1 ч. л.

Кефір - 2 ст. л.

Заварена кава - 1 стакан.

Еритрит - 2 ч. л.



ПРИГОТУВАННЯ

Тісто. У блендер кладемо банан, яйце, кефір, еритрит і подрібнюємо до однорідного стану. Тепер в чашу додаємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, какао. Пробиваємо все ще раз блендером.



Викладаємо у форму тісто і ставимо в мікрохвильовку на 3 хвилини на максимальній потужності. Після чого виймаємо, охолоджуємо і нарізаємо на невеликі шматочки



Крем. До м'якого сиру додаємо трохи підсолоджувача, 4-5 ч. л. попередньо завареної і вже остиглої кави. На дно склянки, в якій будемо формувати десерт, кладемо трохи крему. Кожен шматочок бісквіта вмочуємо в каву, потім викладаємо в стакан і заливаємо кремом. Повторюємо так кілька разів, поки стакан не стане повним.



Охолоджуємо в холодильнику близько 1 години. Перед подачею посипати какао!

Готуємо тірамісу в кухлі (фото: pexels.com)