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Тірамісу в кухлі: рецепт смачного десерту з бананом без цукру

Автор: Марина Настевич

Хочете порадувати себе смачненьким, але переживаєте за фігуру? Спробуйте приготувати простий і корисний варіант знаменитого італійського десерту тірамісу - відразу в банці. Ніжний і легкий, з прекрасним банановим смаком, цей десерт безсумнівно порадує кожного ласуна.

Рецептом бананового тірамісу без цукру дієтолог Нурія Діанова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт тірамісу з бананом в кухлі:

ІНГРЕДІЄНТИ

  • М'який сир - 200 г.
  • Яйце - 1 шт.
  • Банан - 1 шт.
  • Розпушувач - ½ ч. л.
  • Рисове борошно - 2 ст. л.
  • Какао - 1 ч. л.
  • Кефір - 2 ст. л.
  • Заварена кава - 1 стакан.
  • Еритрит - 2 ч. л.


ПРИГОТУВАННЯ

Тісто. У блендер кладемо банан, яйце, кефір, еритрит і подрібнюємо до однорідного стану. Тепер в чашу додаємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, какао. Пробиваємо все ще раз блендером.

Викладаємо у форму тісто і ставимо в мікрохвильовку на 3 хвилини на максимальній потужності. Після чого виймаємо, охолоджуємо і нарізаємо на невеликі шматочки

Крем. До м'якого сиру додаємо трохи підсолоджувача, 4-5 ч. л. попередньо завареної і вже остиглої кави. На дно склянки, в якій будемо формувати десерт, кладемо трохи крему. Кожен шматочок бісквіта вмочуємо в каву, потім викладаємо в стакан і заливаємо кремом. Повторюємо так кілька разів, поки стакан не стане повним.

Охолоджуємо в холодильнику близько 1 години. Перед подачею посипати какао!

Готуємо тірамісу в кухлі (фото: pexels.com)

Нагадаємо, шеф-кухар показав правильний і несподіваний спосіб розбивати яйця, який вас точно здивує.

Також ми писали, як спекти медовик зі сметанним кремом за бабусиним рецептом.

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