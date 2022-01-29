Тірамісу в кухлі: рецепт смачного десерту з бананом без цукру

Хочете порадувати себе смачненьким, але переживаєте за фігуру? Спробуйте приготувати простий і корисний варіант знаменитого італійського десерту тірамісу - відразу в банці. Ніжний і легкий, з прекрасним банановим смаком, цей десерт безсумнівно порадує кожного ласуна.
Рецептом бананового тірамісу без цукру дієтолог Нурія Діанова поділилася на своїй сторінці в Instagram.
ІНГРЕДІЄНТИ
ПРИГОТУВАННЯ
Тісто. У блендер кладемо банан, яйце, кефір, еритрит і подрібнюємо до однорідного стану. Тепер в чашу додаємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач, какао. Пробиваємо все ще раз блендером.
Викладаємо у форму тісто і ставимо в мікрохвильовку на 3 хвилини на максимальній потужності. Після чого виймаємо, охолоджуємо і нарізаємо на невеликі шматочки
Крем. До м'якого сиру додаємо трохи підсолоджувача, 4-5 ч. л. попередньо завареної і вже остиглої кави. На дно склянки, в якій будемо формувати десерт, кладемо трохи крему. Кожен шматочок бісквіта вмочуємо в каву, потім викладаємо в стакан і заливаємо кремом. Повторюємо так кілька разів, поки стакан не стане повним.
Охолоджуємо в холодильнику близько 1 години. Перед подачею посипати какао!
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