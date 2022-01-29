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Тирамису в кружке: рецепт вкусного десерта с бананом без сахара

Автор: Марина Настевич

Хотите порадовать себя вкусненьким, но переживаете за фигуру? Попробуйте приготовить простой и полезный вариант знаменитого итальянского десерта тирамису - сразу в банке. Нежный и легкий, с прекрасным банановым вкусом, этот десерт несомненно порадует каждого сладкоежку.

Рецептом бананового тирамису без сахара диетолог Нурия Дианова поделилась на своей странице в Instagram.

Рецепт тирамису с бананом в кружке:

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Мягкий творог – 200 г.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Разрыхлитель – ½ ч. л.
  • Рисовая мука – 2 ст. л.
  • Какао – 1 ч. л.
  • Кефир – 2 ст. л.
  • Заваренный кофе – 1 стакан.
  • Эритрит – 2 ч. л.


ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тесто. В блендер кладем банан, яйцо, кефир, эритрит и измельчаем до однородного состояния. Теперь в чашу добавляем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, какао. Пробиваем все еще раз блендером.

Выкладываем в форму тесто и ставим в микроволновку на 3 минуты на максимальной мощности. После чего вынимаем, остужаем и нарезаем на небольшие кусочки

Крем. К мягкому творогу добавляем немного подсластителя, 4–5 ч. л. предварительно заваренного и уже остывшего кофе. На дно стакана, в котором будем формировать десерт, кладем немного крема. Каждый кусочек бисквита обмакиваем в кофе, затем выкладываем в стакан и заливаем кремом. Повторяем так несколько раз, пока стакан не станет полным.

Остужаем в холодильнике около 1 часа. Перед подачей посыпать какао!

Готовим тирамису в кружке (фото: pexels.com)

Напомним, шеф-повар показал правильный и неожиданный способ разбивать яйца, который вас точно удивит.

Также мы писали, как испечь медовик со сметанным кремом по бабушкиному рецепту.

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