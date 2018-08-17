"Титушки або криміналітет": у Львові через трафарети з Гандзюк побили активістів (фото)

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna

Нападники навіть не представилися, які органи представляють

У ніч на 17 серпня у Львові побили активістів, які малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?". Про це повідомив координатор С14 Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook.

"Під час нанесення чергового напису на паркані, біля них різко зупинилися чотири автомобіля, і звідти вискочила група чоловіків. Вони відразу кинулися бити хлопців. Одного з хлопців повалили на асфальт і вдарили ногою в голову. Інший підняв руки до голови і намагався захищатися від ударів руками", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/Сергей Мазур)

Більш того, за словами Мазура, нападники навіть не представилися, які органи представляють.

"Подібні ситуації схожі на наліт титушок або криміналітету. На одного з активістів вже було скоєно напад біля будинку, де він проживає. Більше того, деяким регулярно надходять погрози", - підкреслив він.

Фото: трафарет із Катею Гандзюк (facebook.com/Сергій Мазур)

Нагадаємо, затриманий за напад на радника мера Херсона Катерину Гандзюк Микола Новіков є "випадковою людиною".

Раніше ми повідомляли, що Національна поліція досі не передала матеріали по нападу на Гандзюк СБУ.

До цього генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що у справі про замах на Гандзюк передбачається, що напад було скоєно на замовлення правоохоронних і державних органів. 6 серпня 2018 Херсонський суд за підозрою в нападі заарештував місцевого жителя Миколи Новікова, якого, за словами журналістів, у день замаху взагалі не було в місті.

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