"Титушки или криминалитет": во Львове из-за трафаретов с Гандзюк избили активистов (фото)

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna

Нападающие даже не представились, какие органы представляют

В ночь на 17 августа во Львове избили активистов, которые рисовали трафаретные надписи "Кто заказал Катю Гандзюк?". Об этом сообщил координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook.

"Во время нанесения очередной надписи на заборе, возле них резко остановились четыре автомобиля, и оттуда выскочила группа мужчин. Они сразу бросились бить ребят. Одного из парней повалили на асфальт и ударили ногой в голову. Другой поднял руки к голове и пытался защищаться руками от ударов", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/Сергей Мазур)

Более того, по словам Мазура, нападавшие даже не представились, какие органы представляют.

"Подобные ситуации похожи на налет титушек или криминалитета. На одного из активистов уже было совершено нападение возле дома, где он проживает. Более того, некоторым регулярно поступают угрозы", - подчеркнул он.

Фото: трафарет с Катей Гандзюк (facebook.com/Сергей Мазур)

Напонмим, задержанный за нападение на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк Николай Новиков является "случайным человеком".

Ранее мы сообщали, что Национальная полиция до сих пор не передала материалы по нападению на Гандзюк СБУ.

До этого генпрокурор Юрий Луценко отметил, что в деле о покушении на Гандзюк предполагается, что нападение было совершено по заказу правоохранительных и государственных органов. 6 августа 2018 Херсонский суд по подозрению в нападении арестовал местного жителя Николая Новикова, которого, по словам журналистов, в день покушения вообще не было в городе.

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