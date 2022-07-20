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Точний час сніданку, який допоможе вам схуднути: це краще за модні дієти

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Середа 20 липня 2022 11:39
Точний час сніданку, який допоможе вам схуднути: це краще за модні дієти Фото: Схуднути допоможе правильний час сніданку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо стежите за фігурою або хочете скинути кілька зайвих кіло, треба враховувати не тільки те, що ви їсте, а й те - коли ви їсте. Адже, як виявилося, правильний час сніданку ефективніший за модні дієти.

Про це пише The Sun.

Коли треба снідати

Більшість людей, які не звикли пропускати сніданок, роблять це між 7 та 9 ранку - якраз перед роботою.

Але Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, запропонував перенести час сніданку на 11 ранку.

Річ у тім, що люди, як правило, вечеряють пізніше, ніж попередні покоління, о 20:00 або 21:00 годині.

"Це означає, що вони їдять у набагато ширшому часовому вікні, що може збільшити споживання калорій", - говорить медик.

Точний час сніданку, який допоможе вам схуднути: це краще за модні дієти

Фото: Снідати треба трохи пізніше (freepik)

Це краще за модні інтервальні дієти

Вирішальною перевагою скорочення періоду прийому їжі є те, що це дозволяє організму голодувати.

"Перенесення свого сніданку з 8 на 11 ранку насправді є більш ефективним, ніж більш модні інтервальні дієти", - зауважив лікар.

Таким чином, інтервал на голодування буде, тривати 14 годин, включати сон і буде переноситися краще.

"Це працює, тому що мікроби в нашому кишечнику мають добовий ритм, як і ми, і потребують періоду відпочинку", - додав доктор Спектор.

Таким чином можна скинути від 2 до 5 кілограмів протягом кількох місяців.

Раніше ми писали, як правильно дихати під час під час тренування, щоб бути максимально ефективними.

Також стало відомо, чи шкідливо пити воду під час їди.

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