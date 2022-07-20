Точное время завтрака, которое поможет вам похудеть: это лучше модных диет

Если следите за фигурой или хотите сбросить несколько лишних кило, надо учитывать не только то, что вы едите, но и то - когда вы едите. Ведь, как оказалось, правильное время завтрака эффективнее модных диет.

Об этом пишет The Sun.

Когда надо завтракать

Большинство людей, которые не привыкли пропускать завтрак, делают это между 7 и 9 утра-как раз перед работой.

Но Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, предложил перенести время завтрака на 11 утра.

Дело в том, что люди, как правило, ужинают позже, чем предыдущие поколения, в 20:00 или 21:00.

"Это означает, что они едят в гораздо более широком окне времени, что может увеличить потребление калорий", - говорит медик.

Фото: Завтракать надо чуть позже (freepik)

Это лучше модных интервальных диет

Решающим преимуществом сокращения периода приема пищи является то, что это позволяет организму голодать.

"Перенос своего завтрака с 8 на 11 утра на самом деле является более эффективным, чем более модные интервальные диеты", - заметил врач.

Таким образом, интервал на голодание будет длиться 14 часов, включать сон и будет переноситься лучше.

"Это работает, потому что микробы в нашем кишечнике имеют суточный ритм, как и мы, и нуждаются периода отдыха", - добавил доктор Спектор.

Таким образом можно сбросить от 2 до 5 килограммов в течение нескольких месяцев.