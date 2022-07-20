Точний час сніданку, який допоможе вам схуднути: це краще за модні дієти

Якщо стежите за фігурою або хочете скинути кілька зайвих кіло, треба враховувати не тільки те, що ви їсте, а й те - коли ви їсте. Адже, як виявилося, правильний час сніданку ефективніший за модні дієти.
Про це пише The Sun.
Більшість людей, які не звикли пропускати сніданок, роблять це між 7 та 9 ранку - якраз перед роботою.
Але Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, запропонував перенести час сніданку на 11 ранку.
Річ у тім, що люди, як правило, вечеряють пізніше, ніж попередні покоління, о 20:00 або 21:00 годині.
"Це означає, що вони їдять у набагато ширшому часовому вікні, що може збільшити споживання калорій", - говорить медик.
Фото: Снідати треба трохи пізніше (freepik)
Вирішальною перевагою скорочення періоду прийому їжі є те, що це дозволяє організму голодувати.
"Перенесення свого сніданку з 8 на 11 ранку насправді є більш ефективним, ніж більш модні інтервальні дієти", - зауважив лікар.
Таким чином, інтервал на голодування буде, тривати 14 годин, включати сон і буде переноситися краще.
"Це працює, тому що мікроби в нашому кишечнику мають добовий ритм, як і ми, і потребують періоду відпочинку", - додав доктор Спектор.
Таким чином можна скинути від 2 до 5 кілограмів протягом кількох місяців.
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