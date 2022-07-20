Точний час сніданку, який допоможе вам схуднути: це краще за модні дієти

Коли треба снідати

Більшість людей, які не звикли пропускати сніданок, роблять це між 7 та 9 ранку - якраз перед роботою.

Але Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, запропонував перенести час сніданку на 11 ранку.

Річ у тім, що люди, як правило, вечеряють пізніше, ніж попередні покоління, о 20:00 або 21:00 годині.

"Це означає, що вони їдять у набагато ширшому часовому вікні, що може збільшити споживання калорій", - говорить медик.

Фото: Снідати треба трохи пізніше (freepik)

Це краще за модні інтервальні дієти

Вирішальною перевагою скорочення періоду прийому їжі є те, що це дозволяє організму голодувати.

"Перенесення свого сніданку з 8 на 11 ранку насправді є більш ефективним, ніж більш модні інтервальні дієти", - зауважив лікар.

Таким чином, інтервал на голодування буде, тривати 14 годин, включати сон і буде переноситися краще.

"Це працює, тому що мікроби в нашому кишечнику мають добовий ритм, як і ми, і потребують періоду відпочинку", - додав доктор Спектор.

Таким чином можна скинути від 2 до 5 кілограмів протягом кількох місяців.