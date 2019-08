Толерантність, екологія, любов: чому вчить фестиваль Sziget

Sziget 2019 (фото: прес-служба)

Чому фестиваль Sziget вчить своїх гостей і чому він такий важливий для планети

Нещодавно в Будапешті фінішував п'ятий найбільший фестиваль світу Sziget. За тиждень острів прийняв майже 530 000 осіб з більш ніж 60 країн. На сценах фестивалю виступили Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Florence and the Machine і ще близько 1000 артистів, перформерів і активістів з різних точок планети.

Про те, чим крутий Sziget і його хедлайнери написано чимало, ми ж хочемо розповісти чому цей фестиваль навчає своїх гостей.

Бути толерантним

Ми всі різні: живемо в різних куточках світу, розмовляємо різними мовами, у нас різний колір шкіри, різні смаки, інтереси і думки. Але коли ми збираємося, сила цього розмаїття допомагає змінити світ на краще. І Sziget на своєму прикладі це доводить.

Концепція Love Revolution, яку фестиваль взяв за основу кілька років тому — це мирне вшанування зрозумілих людських цінностей:

Жити у світі без воєн і ядерних загроз.

Створювати атмосферу, де ніхто не може бути дискримінований або ображений, незалежно від кольору шкіри, релігії чи сексуальної орієнтації.

Забезпечувати захист і охорону навколишнього середовища в повсякденному житті.

Поважати права кожної людини, незалежно від її походження.

Протягом усього фестивального тижня про ці та інші ідеї толерантності з головної сцени фестивалю говорили не тільки його хедлайнери, а і всесвітньо відомі діячі науки й культури: еколог і приматолог, посол миру ООН Джейн Гудолл, судано-американська поетеса, посол доброї волі УВКБ ООН Емі Махмуд, колишній віцепрезидент США і лауреат Нобелівської премії миру Альберт Гор.

Філософія Love Revolution була присутня практично у всіх куточках острова.

Культовий дерев'яний шпігельтент Magic Mirror ночами презентував зухвалу політичну панк-виставу The Briefs: The Second Coming, а вдень ставав місцем для лекцій і дискусій про проблематику і захист прав LGBTQ.

За допомогою мультимедійного порталу Shared Studios (USA) –The Sziget Portal гості Sziget по скайпу виходили на зв'язок з кураторами громадських організацій з найвіддаленіших країн світу, стираючи під час спілкування расові та соціальні обмеження.

У парку пригод XS Land фестивальники на власному досвіді випробували як це бути людиною з обмеженими можливостями. Тут «проживали» 15 хвилин в інвалідному візку, проходили наосліп лабіринт і стінку для скелелазіння, пробували малювати картини без допомоги рук, грали в сидячий волейбол і здійснювали інші дії, що допомагали краще зрозуміти повсякденне життя і потреби людей з обмеженими можливостями.

Думати про планету

Ось уже другий рік Sziget – зелений. Турбота про екологію — одна з головних ідей Love Revolution. На своєму прикладі фестиваль в доступній формі показує як легко еко може увійти в повсякденне життя.

Найпростіший приклад — система стаканів багаторазового використання. При покупці першого напою ти купуєш фірмовий стакан Sziget (близько 45 грн), а при покупці кожного наступного – обмінюєш його на такий самий чистий. На ніч отримуєш за стакан заставний жетон. Нічого складного, а на ділі — допомогло уникнути використання близько 1,5 мільйона одноразових пластикових стаканчиків, які ще десятки років розкладалися б на Землі.

Продовжуючи тогорічну кампанію Do not Suck, цього року Sziget знову відмовився від пластикових трубочок, використовували тільки картонні. Результат — мінус 600 000 неекологічних соломинок. Додайте до цього 50 000 кишенькових попільничок, які роздали на вході на фестиваль і численні пункти з питною водою, щоб уникнути використання пластикових пляшок, по всьому фестивалю. Вражає.

На спеціальному екофудкорті Sziget пропонували тільки ті страви, викид вуглецю під час приготування яких — мінімальний, а в екокемпенгу селили охочих спробувати прожити по-справжньому зелений тиждень на острові. Всі меблі тут створювали з природних і перероблених матеріалів, а в барі використовували столові прилади з матеріалів, що біологічно розкладаються. Громадські та санітарні зони кемпінгу працювали на сонячній енергії, а чистоту підтримували тільки за допомогою екологічно чистих засобів.

І навіть такий простий ритуал, як ранковий душ цього року на Sziget був еко. З метою економії водних ресурсів планети, за замовчуванням вода в ньому текла лише 8 хвилин. Далі фестивальник повинен був зробити усвідомлений вибір — вкластися в запропонований таймінг і кількість води або натиснути на кнопку і використовувати душ далі.

В останній день фестивалю непотрібне туристичне спорядження можна було здати в спеціальних пунктах приймання. Покинуті ж намети, спальні мішки, багаторазові стакани та килимки збирали волонтери й представники благодійних організацій. Так вони не тільки позбавили острів від сміття, а і допомогли благодійному проєкту SUPERAR, мета якого — організація уроків музики для дітей з неблагополучних сімей.

Наостанок, команда фестивалю пообіцяла провести дослідження про вплив Sziget на екологію. На основі цього аналізу вже в наступному році організатори фестивалю планують поліпшити та розширити зелені зони острова.

Відкривати серце новому

Музика – важлива складова Sziget, проте вона на цьому фестивалі точно не головне. Одна з основних фішок острова в тому, що на тиждень він збирає на своїй території все можливе різноманіття арту і мистецтв. Тут можна відвідати цирк, театр, музейний квартал, взяти участь у квестах і майстер-класах, зустріти на алеї незвичайний вуличний оркестр і подружитися з гігантськими ляльками.

Sziget – це унікальне місце, що збирає в одній точці кращих художників і артистів, і якщо не проводити весь час у головної сцени, можна побачити куди більше цікавого, а іноді й самому стати учасником вистави.

У Afro-Latin-Reggae Village з року в рік киплять пристрасті, не гірше ніж в Латинській Америці. Тут кращі танцюристи та музиканти країни викладають сальсу, самбу, танці живота, афро-карибські та африканські танці, дають уроки гри на музичних інструментах.

В Арт-зоні — проходять майстер-класи з виготовлення сумок, по роботі з деревом, бетоном, текстилем, папером і шкірою. Малюють картини, ліплять із гіпсу, створюють фестивальні образи та макіяж.

У TEDx — читають лекції про актуальні проблеми у політиці, екології, саморозвитку та освіті.

У NGO Island — спілкуються на теми, що турбують молодь та зустрічаються з представниками громадських організацій.

На Sziget Beach — слухають психоделічну музику і відпочивають на березі річки чи семінарах з танцювальної терапії, а в музейному кварталі — презентують міні-резиденції найкращих музеїв Будапешта. І все це в режимі 24/7.

Бути кращим

Сила Sziget у самому острові. Не випадково часто ті, хто наважується жити в наметі іноді за весь тиждень не виїжджають з острова до Будапешту. Навіть якщо повертаєшся сюди вже вп'яте або вшосте, Sziget все одно дивує, вражає і часто відкриває тобі себе ж самого з абсолютно нових боків. Увібравши в себе за тиждень ідеї Love Revolution і повернувшись з ними після фестивалю у звичний світ, ще якийсь час за інерцією продовжуєш жити за законами Sziget. Хтось кидає розпочате вже через тиждень, але є й ті, хто протягом 365 днів, до свого наступного повернення на острів, продовжують нести Love Revolution у світ.

Один фестиваль не може змінити планету, але своїм прикладом Sziget показує яким може бути ідеальне суспільство, і побувавши в такому одного разу далі дуже хочеться йому відповідати.