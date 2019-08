Толерантность, экология, любовь: чему учит фестиваль Sziget

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Чему фестиваль Sziget учит своих гостей и почему он так важен для планеты

Недавно в Будапеште финишировал пятый крупнейший фестиваль мира Sziget. За неделю остров принял примерно 530 000 человек из более чем 60 стран. На сценах фестиваля выступили Ed Sheeran, Foo Fighters, Post Malone, Florence and the Machine и еще около 1000 артистов, перформеров и активистов из разных точек планеты.

О том, чем крут Sziget и его хедлайнеры написано немало, мы же хотим рассказать чему этот фестиваль учит своих гостей.

Быть толерантным

Мы все разные: живем в разных уголках мира, говорим на разных языках, у нас разный цвет кожи, разные вкусы, интересы и мнения. Но когда мы собираемся, сила этого разнообразия помогает изменить мир к лучшему. И Sziget на своем примере это доказывает.

Концепция Love Revolution, которую фестиваль взял за основу несколько лет назад – это мирное чествование понятных человеческих ценностей:

Жить в мире без войн и ядерных угроз.

Создавать атмосферу, где никто не может быть дискриминирован или оскорблен, независимо от цвета кожи, религии или сексуальной ориентации.

Обеспечивать защиту и охрану окружающей среды в повседневной жизни.

Уважать права каждого человека, независимо от его происхождения.

На протяжении всей фестивальной недели про эти и другие идеи толерантности с главной сцены фестиваля говорили не только его хедлайнеры, но и всемирно известные деятели науки и культуры: эколог и приматолог, посол мира ООН Джейн Гудолл, судано-американская поэтесса, посол доброй воли УВКБ ООН Эми Махмуд, бывший вице-президент США и лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор.

Философия Love Revolution присутствовала практически во всех уголках острова.

Культовый деревянный шпигельтент Magic Mirror по ночам презентовал дерзкий политическая панк-спектакль The Briefs: The Second Coming, а днем становился местом для лекций и дискуссий о проблематике и защите прав LGBTQ.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

С помощью мультимедийного портала Shared Studios (USA) -The Sziget Portal гости Sziget по скайпу выходили на связь с кураторами общественных организаций из самых отдаленных стран мира, стирая во время общения расовые и социальные ограничения.

В парке приключений XS Land фестивальщики на собственном опыте испытывали каково это быть человеком с ограниченными возможностями. Здесь «проживали» 15 минут в инвалидной коляске, проходили вслепую лабиринт и стенку для скалолазания, пробовали рисовать картины без помощи рук, играли в сидячий волейбол и совершали прочие действия, которые помогали лучше понять повседневную жизнь и потребности людей с ограниченными возможностями.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Думать о планете

Вот уже второй год Sziget — зеленый. Забота об экологии – одна из главных идей Love Revolution. На своем примере фестиваль в доступной форме показывает как легко эко может войти в повседневную жизнь.

Самый простой пример – система стаканов многоразового использования. При покупке первого напитка ты покупаешь фирменный стакан Sziget (около 45 грн), а при покупке каждого следующего меняешь его на такой же чистый. На ночь получаешь за стакан залоговый жетон. Ничего сложного, а на деле – помогло избежать использования около 1,5 миллиона одноразовых пластиковых стаканчиков, которые еще десятки лет разлагались бы на Земле.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Продолжая прошлогоднюю кампанию Don’t Suck, в этом году Sziget вновь отказался от пластиковых трубочек, использовали только картонные. Результат – минус 600 000 неэкологичных соломинок. Добавьте к этому 50 000 карманных пепельниц, которые раздали на входе на фестиваль и многочисленные пункты с питьевой водой, во избежание использования пластиковых бутылок, по всему фестивалю. Впечатляет.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

На специальном экофудкорте Sziget предлагали только те блюда, выброс углерода во время приготовления которых – минимален, а в экокемпенге селили желающих попробовать прожить по-настоящему зеленую неделю на Острове. Всю мебель здесь создавали из природных и переработанных материалов, а в баре использовали столовые приборы из биологически разлагаемых материалов. Общественные и санитарные зоны кемпинга работали на солнечной энергии, а чистоту поддерживали только с помощью экологически чистых средств.

И даже такой простой ритуал, как утренний душ в этом году на Sziget был эко. С целью экономии водных ресурсов планеты, по умолчанию вода в нем текла всего 8 минут. Далее фестивальщик должен был сделать сознательный выбор – уложиться в предложенный тайминг и количество воды или нажать на кнопку и использовать душ дальше.

В последний день фестиваля ненужное туристическое снаряжение можно было сдать в специальных пунктах приема. Брошенные же палатки, спальные мешки, многоразовые стаканы и коврики собирали волонтеры и представители благотворительных организаций. Так они не только избавили остров от мусора, но помогли благотворительному проекту SUPERAR, цель которого – организация уроков музыки для детей из неблагополучных семей.

Напоследок, команда фестиваля пообещала провести исследование о влиянии Sziget на экологию. На основе этого анализа уже в следующем году организаторы фестиваля планируют улучшить и расширить зеленые зоны острова.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Открывать сердце новому

Музыка — важная составляющая Sziget, но она на этом фестивале точно не главное. Одна из основных фишек острова в том, что на неделю он собирает на своей территории все возможное разнообразие арта и искусств. Здесь можно посетить цирк, театр, музейный квартал, принять участие в квестах и мастер-классах, встретить на аллее необычный уличный оркестр и подружиться с гигантскими куклами.

Sziget — это уникальное место, которое собирает в одной точке лучших художников и артистов, и если не проводить все время у главной сцены, можно увидеть куда больше интересного, а иногда и самому стать участником представления.

В Afro-Latin-Reggae Village из года в год кипят страсти, не хуже чем в Латинской Америке. Здесь лучшие танцоры и музыканты страны преподают сальсу, самбу, танцы живота, афро-карибские и африканские танцы, дают уроки игры на музыкальных инструментах.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

В Арт-зоне — проходят мастер-классы по изготовлению сумок, работе с деревом, бетоном, текстилем, бумагой и кожей. Рисуют картины, лепят из гипса, создают фестивальные образы и макияж.

В TEDx — читают лекции об актуальных проблемах, политике, экологии, саморазвитии и образовании.

В NGO Island – общаются на темы, которые беспокоят молодежь и встречаются с представителями общественных организаций.

На Sziget Beach — слушают психоделическую музыку и отдыхают на берегу реки и семинарах по танцевальной терапии, а в музейном квартале — презентуют мини-резиденции лучших музеев Будапешта. И все это в режиме 24/7.

Быть лучше

Сила Sziget в самом острове. Не случайно часто те, кто решается жить в палатке иногда за всю неделю не выезжают с острова в Будапешт. Даже если возвращаешься сюда уже пятый или шестой раз, Sziget все равно удивляет, впечатляет и нередко открывает тебе себя же самого с совершенно новых сторон. Впитав за неделю идеи Love Revolution и вернувшись с ними после фестиваля в привычный мир, еще какое-то время по инерции продолжаешь жить по законам Sziget. Кто-то бросает начатое уже через неделю, но есть и те, кто в течение 365 дней, до своего следующего возвращения на остров, продолжают нести Love Revolution в мир.

Sziget 2019 (фото: пресс-служба)

Один фестиваль не может изменить планету, но своим примером Sziget показывает каким может быть идеальное общество, и побывав в таком однажды дальше очень хочется ему соответствовать.