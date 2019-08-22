Кто приехал на Sziget в этом году: яркие фото с грандиозного фестиваля

Sziget 2019 (фото: Дмитрий Совинский)

Мы собрали для вас самые яркие фестивальные образы посетителей Sziget 2019

Лето – это не только море, каникулы и +30 на градуснике. Лето – это дни и ночи без сна, концерты любимых артистов и фестивали. Неделю назад Styler побывал на одном из самых крупных фестивалей Европы Sziget и узнал, какие образы выбирали этим летом европейские фестивальщики.

Sziget 2019 (фото: Дмитрий Совинский)

Условно посетителей фестивалей можно распределить на 2 типа – первые ценят удобство и практичность, вторые делают ставку на яркие образы и объективы аккредитованных фотографов. Выделяться любой ценой – вот одна из главных заповедей продвинутого фестивальщика. Во-первых, так гораздо проще завести новых друзей и попасть в камеры, во-вторых, так вас гораздо проще найти вас в толпе.

Sziget 2019 (фото: Дмитрий Совинский)

Фестивальная мода меняется так же стремительно, как и мода на улице. Если во времена Вудстока было достаточно надеть купальник и яркую кепку, сегодня для того, чтобы удивить нужна как минимум корона или лавровый венок.

Sziget 2019 (фото: Дмитрий Совинский)

Тяжелые ботинки на высокой платформе, прозрачные и короткие топы, колготки в сетку,, пижамы, цветные рубашки, но самое главное – как можно больше страз, париков и глитера. Вот – главные тренды, которые показал летом 2019 фестивальный сезон.

Sziget 2019 (фото: Дмитрий Совинский)