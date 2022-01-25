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Топ-10 обстежень, які повинна пройти кожна жінка

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Вівторок 25 січня 2022 16:49
Топ-10 обстежень, які повинна пройти кожна жінка Дієтолог назвала необхідні кожній жінці аналізи (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто вже знає, що хворобі легше запобігти, ніж лікувати. І це буде дешевше, ніж скуповувати пачками БАДи і вітаміни, які можуть навіть погіршити ситуацію.

Дієтолог Єва Шишова перерахувала в Instagram аналізи та обстеження, які потрібно щорічно проходити кожній жінці, яка хоче бути здоровою.

Топ-10 обстежень, які повинна знати і проходити кожна жінка:

1. Розгорнутий аналіз крові - здавати 1 раз на рік. Показує наявність або відсутність захворювань крові, анемії, запальних процесів.

2. Аналіз сечі - 1р/1-2 роки. Наявність в сечі лейкоцитів вкаже на запалення і фахівець може припустити розвиток циститу, уретриту, пієлонефриту та інших захворювань, може вказати на розвиток цукрового діабету.

3. Біохімічний аналіз крові - 1р / рік. Для проведення дослідження забирають кров з вени. Вивчивши результати цього аналізу, фахівець може дати оцінку роботі багатьох органів і систем організму: нирок, печінки, жовчовивідних проток. Біохімія добре відображає налагодженість обмінних процесів в організмі - одного з основних показників хорошого здоров'я.

4. Аналіз крові на ВІЛ, гепатит В, сифіліс - 1р / рік.

Топ-10 обстежень, які повинна пройти кожна жінка
Ілюстративне фото (pexels.com)

Це можна здати без направлення лікаря.

Обстеження, які потрібно проходити спільно з консультацією фахівця:

5. Щитовидна залоза (надзвичайно важливий орган для жінок) - 1р/2роки (частіше, якщо є проблеми і після 40 років 1р/рік). Сюди входять:

  • консультація ендокринолога
  • УЗД щитовидки
  • аналіз крові на гормони ТТГ, Т3 і Т4св

6. Гінекологія - 1р/рік

  • консультація гінеколога
  • УЗД малого таза
  • мазок на флору

7. Шлунок

  • консультація гастроентеролога
  • УЗД черевної порожнини 1р/рік
  • ФГДС 1р/2-3роки

8. Жіноче здоров'я

  • консультація онколога-мамолога
  • УЗД молочних залоз 1р/2роки (після 40років 1р/рік)

9. Флюорографія (діагностика хвороб легенів) - 1р/рік

10. Кров на цукор - 1р/3 роки

Додатково: можна здати аналізи крові на мікроелементи і мінерали (фолієва, вітамін Д, В12, селен, магній і тд), але це після всього перерахованого вище.

Якщо ви здали все це і вам не призначили жодного вітаміну - вашому здоров'ю можна тільки позаздрити.

Раніше ми писали про те, що лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру.

А також розповідали про те, що названий найкорисніший вид перцю, який вбереже від проблем від діабету і проблем з серцем.

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