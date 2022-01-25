Топ-10 обстежень, які повинна пройти кожна жінка
Багато хто вже знає, що хворобі легше запобігти, ніж лікувати. І це буде дешевше, ніж скуповувати пачками БАДи і вітаміни, які можуть навіть погіршити ситуацію.
Дієтолог Єва Шишова перерахувала в Instagram аналізи та обстеження, які потрібно щорічно проходити кожній жінці, яка хоче бути здоровою.
Топ-10 обстежень, які повинна знати і проходити кожна жінка:
1. Розгорнутий аналіз крові - здавати 1 раз на рік. Показує наявність або відсутність захворювань крові, анемії, запальних процесів.
2. Аналіз сечі - 1р/1-2 роки. Наявність в сечі лейкоцитів вкаже на запалення і фахівець може припустити розвиток циститу, уретриту, пієлонефриту та інших захворювань, може вказати на розвиток цукрового діабету.
3. Біохімічний аналіз крові - 1р / рік. Для проведення дослідження забирають кров з вени. Вивчивши результати цього аналізу, фахівець може дати оцінку роботі багатьох органів і систем організму: нирок, печінки, жовчовивідних проток. Біохімія добре відображає налагодженість обмінних процесів в організмі - одного з основних показників хорошого здоров'я.
4. Аналіз крові на ВІЛ, гепатит В, сифіліс - 1р / рік.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Це можна здати без направлення лікаря.
Обстеження, які потрібно проходити спільно з консультацією фахівця:
5. Щитовидна залоза (надзвичайно важливий орган для жінок) - 1р/2роки (частіше, якщо є проблеми і після 40 років 1р/рік). Сюди входять:
- консультація ендокринолога
- УЗД щитовидки
- аналіз крові на гормони ТТГ, Т3 і Т4св
6. Гінекологія - 1р/рік
- консультація гінеколога
- УЗД малого таза
- мазок на флору
7. Шлунок
- консультація гастроентеролога
- УЗД черевної порожнини 1р/рік
- ФГДС 1р/2-3роки
8. Жіноче здоров'я
- консультація онколога-мамолога
- УЗД молочних залоз 1р/2роки (після 40років 1р/рік)
9. Флюорографія (діагностика хвороб легенів) - 1р/рік
10. Кров на цукор - 1р/3 роки
⠀
Додатково: можна здати аналізи крові на мікроелементи і мінерали (фолієва, вітамін Д, В12, селен, магній і тд), але це після всього перерахованого вище.
⠀
Якщо ви здали все це і вам не призначили жодного вітаміну - вашому здоров'ю можна тільки позаздрити.
Раніше ми писали про те, що лікарі назвали напій, який в лічені хвилини знижує рівень цукру.
А також розповідали про те, що названий найкорисніший вид перцю, який вбереже від проблем від діабету і проблем з серцем.