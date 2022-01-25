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Топ-10 обследований, которые должна пройти каждая женщина

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Вторник 25 января 2022 16:49
Топ-10 обследований, которые должна пройти каждая женщина Диетолог назвала необходимые каждой женщине анализы (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Многие уже знают, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. И это будет дешевле, чем скупать пачками БАДы и витамины, которые могут даже усугубить ситуацию.

Диетолог Ева Шишова перечислила в Instagram анализы и обследования, которые нужно ежегодно проходить каждой женщине, которая хочет быть здоровой.

Топ-10 обследований, которые должна знать и проходить каждая женщина:

1. Развернутый анализ крови - сдавать 1 раз в год. Показывает наличие или отсутствие заболеваний крови, анемии, воспалительных процессов.

2. Анализ мочи - 1р/1-2 года. Наличие в моче лейкоцитов укажет на воспаление и специалист может предположить развитие цистита, уретрита, пиелонефрита и других заболеваний, может указать на развитие сахарного диабета.

3. Биохимический анализ крови - 1р/год. Для проведения исследования забирают кровь из вены. Изучив результаты этого анализа, специалист может дать оценку работе многих органов и систем организма: почек, печени, желчевыводящих протоков. Биохимия хорошо отражает налаженность обменных процессов в организме – одного из основных показателей хорошего здоровья.

4. Анализ крови на ВИЧ, гепатит В, сифилис - 1р/год.

Топ-10 обследований, которые должна пройти каждая женщина
Иллюстративное фото (pexels.com)

Это можно сдать без направления врача.

Обследования, которые нужно проходить совместно с консультацией специалиста:

5. Щитовидная железа (чрезвычайно важный орган для женщин) - 1р/2года (чаще, если есть проблемы и после 40 лет 1р/год). Сюда входят:

  • консультация эндокринолога
  • УЗИ щитовидки
  • анализ крови на гормоны ТТГ, Т3 и Т4св

6. Гинекология - 1р/год

  • консультация гинеколога
  • УЗИ малого таза
  • мазок на флору

7. Желудок

  • консультация гастроэнтеролога
  • УЗИ брюшной полости 1р/год
  • ФГДС 1р/2-3года

8. Женское здоровье

  • консультация онколога-маммолога
  • УЗИ молочных желез 1р/2года (после 40лет 1р/год)

9. Флюорография (диагностика болезней легких) - 1р/год

10. Кровь на сахар - 1р/3 года

Дополнительно: можно сдать анализы крови на микроэлементы и минералы (фолиевая, витамин Д, В12, селен, магний и тд), но это после всего вышеперечисленного.

Если вы сдали все это и вам не назначили ни одного витамина - вашему здоровью можно только позавидовать.

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