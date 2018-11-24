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У топ-пропагандиста Путіна виявили "запасне" громадянство

STYLERЖиття    24.11.2018 - 08:25

Відео: у Топ-пропагандиста Путіна знайшли британське громадянство (Youtube-канал/Олексій Навальний)

У найулюбленішого пропагандиста Путіна – телеведучого каналу "Росія 1" Сергія Брильова знайшли громадянство і дороге майно у Великобританії. Відповідне відео було опубліковано в Youtube.

Так, Сергія та його дружину Ірину вдалося виявити в лондонському районі Ноттінг-Хілл. Їх внесли туди в 2001 році. Примітно, що згідно з англійським законодавством, голосувати можуть тільки піддані Великобританії або ж громадяни Євросоюзу, які постійно живуть в країні.

У топ-пропагандиста Путіна виявили &quot;запасне&quot; громадянство

Скріншот з відео (Youtube-канал/Олексій Навальний)

У власності дружини найулюбленішого пропагандиста Кремля знайшлася квартира за 700 тисяч фунтів. Також вона має частку в керуючої компанії багатоквартирного будинку.

У топ-пропагандиста Путіна виявили &quot;запасне&quot; громадянство

Скріншот з відео (Youtube-канал/Олексій Навальний)

До речі, у російського пропагандиста Володимира Соловйова знайшли кілька квартир, дачу і віллу в Італії. Про це йдеться в сюжеті Олексія Навального.

Раніше путінський пропагандист "погорів" на безглуздому фейці.

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