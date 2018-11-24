У топ-пропагандиста Путина обнаружили "запасное" гражданство

Видео: у Топ-пропагандиста Путина нашли британское гражданство (Youtube-канал/Алексей Навальный)

У любимого пропагандиста Путина – телеведущего канала "Россия 1" Сергея Брилева нашли гражданство и дорогое имущество в Великобритании. Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

Так, Сергея и его жену Ирину удалось обнаружить в лондонском районе Ноттинг Хилл. Их внесли туда в 2001 году. Примечательно, что согласно английскому законодательству, голосовать могут только подданные Великобритании или же граждане Евросоюза, которые постоянно живут в стране.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Алексей Навальный)

В собственности жены любимого пропагандиста Кремля нашлась квартира за 700 тысяч фунтов. Также она имеет долю в управляющей компании многоквартирного дома.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Алексей Навальный)

Кстати, у российского пропагандиста Владимира Соловьева нашли несколько квартир, дачу и дорогую виллу в Италии. Об этом говорится в сюжете Алексея Навального.

Ранее путинский пропагандист "погорел" на нелепом фейке.