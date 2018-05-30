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"Той рідкісний випадок, коли все відразу зрозуміло": Невзоров висловився про вбивство Бабченка

STYLERLIFE        30.05.2018 - 09:29
Аркадій Бабченко (фото: РБК-Україна)
Аркадій Бабченко (фото: РБК-Україна)

Публіцист вважає, що відмиватися від крові Бабченко російській владі буде дуже не просто

Вбивство Аркадія Бабченка може стати для його організаторів з Російської Федерації набагато більш тяжким злочином, ніж замах на колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його дочки у Великій Британії. Про це у своєму Telegram сказав відомий російський публіцист, журналіст і телеведучий Олександр Невзоров.

"Вбили Бабченка. Совість - річ шкідлива для здоров'я. Але! Той рідкісний випадок, коли все відразу зрозуміло. Злочинці, які захопили Донбас, помстилися за все, що він про них думав і писав. А відмиватися від Аркашиної крові буде важче, ніж від сотні Скрипалів", - написав Невзоров.

Скріншот поста (t.me/nevzorovtv)

Також про вбивство Бабченко висловилася і дружина публіциста, російська художниця Лідія Невзорова.

"Загинув справжній патріот своєї батьківщини. Одним багнетом стало менше. Ряди інакомислячих стрімко рідіють і поповнювати їх нікому. Вбили людину, яка так багато бачила, так люто ненавидила війну і так сильно бажала добра, свободи і прозріння цій проклятій країні. Але наша батьківщина не потребує правди і не чує закликів до розуму. Наша батьківщина не потребує свободи, демократії та інших заморських цінностей. Вона тисне і ховає ці "ворожі" росіянину цінності, як тисне гусеницями тракторів "санкційні" помідори. Від нашої батьківщини не втікти і не сховатися. Ніде. У нашої батьківщини довгі руки. Бабченко більше нічого не напише, але ми можемо знову і знову перечитувати його старі статті. Є підозра, що вони будуть актуальні і свіжі в цій країні ще багато років. Мені дуже гірко, що Аркадія вбили", - написала вона в своєму Instagram-акаунті.

29 травня на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко, який працював у Києві, вчинили замах в під'їзді його будинку. Журналіст помер у машині "швидкої".

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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