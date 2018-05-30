"Тот редкий случай, когда все сразу понятно": Невзоров высказался об убийстве Бабченко

Публицист считает, что отмываться от крови Бабченко российским властям будет очень не просто

Убийство Аркадия Бабченко может стать для его организаторов из Российской Федерации намного более тяжким преступлением, чем покушение на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Об этом в своем Telegram сказал известный российский публицист, журналист и телеведущий Александр Невзоров.

"Убили Бабченко. Совесть - штука, вредная для здоровья. Но! Тот редкий случай, когда все сразу понятно. Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал. А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей", - написал Невзоров.

Скриншот поста (t.me/nevzorovtv)

Также об убийстве Бабченко высказалась и жена публициста, российская художница Лидия Невзорова.

"Погиб истинный патриот своей родины. Одним штыком стало меньше. Ряды инакомыслящих стремительно редеют и пополнять их некому. Убили человека, так много видевшего, так люто ненавидящего войну и так сильно желавшего добра, свободы и прозрения этой проклятой стране. Но наша родина не нуждается в правде и не слышит воззваний к разуму. Наша родина не нуждается в свободе, демократии и прочих заморских ценностях. Она давит и хоронит эти "вражеские" и "враждебные" россиянину ценности, как давит гусеницами тракторов "санкционные" помидоры. От нашей родины не сбежать и не спрятаться. Нигде. У нашей родины длинные руки. Бабченко больше ничего не напишет, но мы можем вновь и вновь перечитывать его старые статьи. Есть подозрение, что они будут актуальны и свежи в этой стране еще много лет. Мне очень горько, что Аркадия убили", - написала она в своем Instagram-аккаунте.

29 мая на работавшего в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко совершили покушение в подъезде его дома. Журналист умер в машине "скорой".